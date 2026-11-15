Montenegro venció 4-1 a Chipre, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 11.00 en el Alphamega Stadium, con arbitraje de Sander van der Eijk. En una jornada destacada de la Liga de Naciones, Montenegro logró una contundente victoria por 4-1 frente a Chipre.

El desarrollo del juego mostró una clara superioridad ofensiva del equipo visitante. A los 5 minutos, Milutin Osmajic marcó el primer gol tras asistencia de Nikola Krstovic. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Ioannis Pittas descontó para Chipre mediante un gol de penal. Sin embargo, Montenegro no tardó en reaccionar: a los 58 minutos, Milan Vukotic anotó el segundo tras pase de Nikola Krstovic. Posteriormente, el propio Nikola Krstovic sentenció el marcador con un doblete, anotando a los 67 minutos (asistido por Marko Jankovic) y a los 83 minutos (asistido por Sead Haksabanovic). En cuanto a lo táctico, Chipre utilizó un esquema 4-2-3-1, mientras que Montenegro se paró con un 4-3-3.

El partido estuvo marcado por la intensidad y el juego brusco. A los 42 minutos, Montenegro tuvo que realizar una modificación obligada por lesión, ingresando Milan Vukotic por Vasilije Adzic. En el complemento, las amonestaciones fueron protagonistas: Konstantinos Laifis y Marko Jankovic vieron la tarjeta amarilla a los 69 minutos tras una discusión, seguidos por Milos Brnovic a los 73.

En el balance estadístico, Chipre dominó la posesión con un 57,2% frente al 42,8% de Montenegro, además de registrar 14 tiros totales contra 12 de su rival. No obstante, la eficacia fue el factor determinante, ya que Montenegro logró concretar 6 remates a puerta, superando los 4 tiros al arco logrados por el conjunto local. Chipre también lideró en la estadística de tiros de esquina, con 6 frente a los 3 ejecutados por los montenegrinos.