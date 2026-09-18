Montevideo City Torque venció por 3-0 a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque venció por 3-0 a Cienciano como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Montevideo City Torque los goles fueron marcados por Rodríguez , Rodríguez , da Silva . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Centenario, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.