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Montevideo City Torque venció por 3-0 a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Montevideo City Torque y Cienciano disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Montevideo City Torque y Cienciano disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Montevideo City Torque venció por 3-0 a Cienciano como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Montevideo City Torque los goles fueron marcados por Rodríguez , Rodríguez , da Silva . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Centenario, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

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