Lionel Messi sorprendió este jueves al dejar un mensaje para los participantes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El astro del fútbol le dedicó unas palabras a los atletas que ganaron medallas y aquellos que no a través de las redes sociales. “Les deseo lo mejor”, sostuvo en una parte del mensaje.

El video fue publicado esta tarde por la cuenta oficial de la competición, que se lleva adelante principalmente en Rosario. “Hola a todos. Quería mandarle un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Muchos ya compitieron, [quería] felicitarlos a los que lo hicieron y a los que ganaron medallas”, señaló al comienzo de la grabación.

Luego, le dejó un mensaje a aquellos atletas que todavía esperan a competir en su disciplina. “Desearles mucha suerte a los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien”, concluyó.

El sorpresivo mensaje de Messi a los atletas que participaron en los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Desde la cuenta oficial de la competencia le agradecieron directamente a Messi con un breve texto: “¡Gracias, Capitán!“.

Las palabras del Diez llegaron poco después de que se consagrara como ganador de la Campeones Cup en Estados Unidos. La final se disputó el pasado miércoles en Miami, con el triunfo para Las Garzas por 2 a 0.

En paralelo, los Juegos Suramericanos se encaminan a su primera semana de competencias y tres de los 15 países participantes, tras la cuarta jornada, se afianzan en los primeros puestos del medallero: Brasil, la Argentina y Colombia.

La delegación argentina en la Casa Suramericana COA

La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.

La delegación argentina la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

La nadadora de 16 años Cecilia Dieleke se destaca por el momento como la principal figura. Es la máxima medallista de los Juegos hasta aquí, con siete medallas en total.

Cecilia Dieleke, la nadadora argentina que rompió los relojes en los Juegos Suramericanos

Los medallistas argentinos, sus cuerpos técnicos y médicos (y funcionarios locales, como el gobernador Maximiliano Pullaro) se dieron cita el pasado jueves en la Casa Suramericana en el Museo de la Ciudad de Rosario, en el corazón del Fan Fest del parque Independencia, para celebrar las medallas conseguidas hasta el momento.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.