River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Huracán se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Los dos clubes acumulan varios compromisos consecutivos sin perder, por lo que quieren estirar su buen presente. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle por 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que otros cuatro equipos: Belgrano, el Decano y, justamente, Huracán. En diferencia de goles, el único que lo supera es el Pirata (+3 contra +2). El Globo, por su parte, está noveno y en la última jornada derrotó a Racing por 2 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Huracán viene de ganarle a Racing y quiere bajar a otro grande en la décima fecha del Clausura Facundo Morales - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de marzo de este año, en el marco de la décima fecha del Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 1 como visitante con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (el ecuatoriano Jordy Caicedo empató transitoriamente para Huracán). El antecedente más reciente en el Monumental, en tanto, es del 10 de agosto de 2024, cuando empataron 1 a 1 por los tantos de Claudio Echeverri -R- y Rodrigo Echeverría -H- en la fecha 10 de la Liga Profesional.

River vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 19 de septiembre.

: Sábado 19 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Facundo Tello.

River vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.54 contra los 7.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.78.