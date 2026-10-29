Nashville SC empató 0-0 con Philadelphia Union, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el GEODIS Park, con arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. Fue un choque intenso y disputado en el marco de la jornada 33 de la MLS, donde tanto Nashville SC como Philadelphia Union no lograron quebrar la paridad inicial a pesar de buscar el arco rival durante los 90 minutos.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción en el mediocampo, lo que derivó en varias amonestaciones. A los 21 minutos, Edvard Tagseth vio la tarjeta amarilla por una infracción, seguido por Jovan Lukic a los 39 minutos y Danley Jean Jacques en el minuto 91 por el lado visitante. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para intentar destrabar el marcador. Nashville SC realizó cambios tácticos significativos, como el ingreso de Hany Mukhtar y Sam Surridge a los 58 minutos en lugar de Alex Muyl y Ahmed Ihab Ahmed, mientras que Philadelphia Union refrescó sus líneas con piezas como Alejandro Bedoya y Agustín Anello en la segunda mitad.

A pesar de los intentos de ambos conjuntos por inclinar la balanza, el orden defensivo prevaleció sobre las ideas ofensivas. Nashville SC agotó sus cinco modificaciones buscando mayor profundidad, pero la estructura defensiva de Philadelphia Union se mantuvo sólida hasta el pitido final, repartiendo las unidades en una etapa definitoria del torneo.

Con este resultado, tanto Nashville SC como Philadelphia Union suman un punto en la tabla de posiciones en la recta final de la temporada. La paridad sin goles refleja la paridad de fuerzas exhibida durante toda la jornada en el GEODIS Park, dejando el escenario abierto para las próximas fechas de la MLS.