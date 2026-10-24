Nashville SC venció 2-0 a CF Montréal, por la MLS

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 14.30 en el Stade Saputo, Nashville SC logró una victoria sólida frente a CF Montréal por 2-0. El compromiso, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, contó con el arbitraje de Lukasz Szpala. A los 51 minutos, Sam Surridge marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 76 minutos, Samsy Keita anotó en propia puerta, sentenciando el marcador final para la visita.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con una disposición táctica idéntica, utilizando un esquema de 4-2-3-1. A pesar de la paridad estratégica inicial, Nashville SC encontró mayor efectividad en la segunda mitad. Para intentar revertir el resultado, CF Montréal realizó múltiples variantes, destacándose los ingresos de Wiki Carmona, Daniel Ríos, Matty Longstaff, Frankie Amaya y Fabian Herbers, aunque sin lograr vulnerar la valla rival. Por el lado del vencedor, el técnico movió piezas estratégicas con el ingreso de futbolistas como Edvard Tagseth, Warren Madrigal, Alex Muyl, Bryan Acosta y Josh Bauer para asegurar el control del juego.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de la posesión estuvo repartido, con una leve superioridad de Nashville SC, que registró un 56% frente al 44% de CF Montréal. En cuanto a la eficacia ofensiva, el local logró generar 10 remates totales con 6 a puerta, mientras que el ganador concretó 8 disparos con 4 en dirección al arco.

El desarrollo disciplinario

El partido contó con varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego. En CF Montréal, vieron la tarjeta amarilla Dani Pereira (12') y Viktor Radojević (47'). Por su parte, Nashville SC sufrió las amonestaciones de Elias Saad (64') y Jeisson Palacios (69') por infracciones tácticas y pérdida de tiempo, manteniendo el orden defensivo hasta el pitazo final del juez Lukasz Szpala.