Nashville SC venció 2-0 a Toronto FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 en el GEODIS Park a las 21.30, con el arbitraje de Ramy Touchan. En una jornada destacada de la MLS, Nashville SC logró imponerse frente a Toronto FC por un marcador final de 2-0. A los 16 minutos, Hany Mukhtar marcó el primer gol tras asistencia de Cristian Espinoza. Posteriormente, a los 43 minutos, nuevamente Hany Mukhtar amplió la ventaja para Nashville SC tras una asistencia de Sam Surridge.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Nashville SC se presentó con un 4-2-3-1, mientras que Toronto FC optó por un 4-4-2. Durante la segunda mitad, el cuerpo técnico de Nashville SC realizó variantes tácticas y forzadas, destacando el ingreso de Alex Muyl por el lesionado Cristian Espinoza a los 78 minutos. Por su parte, Toronto FC intentó revertir la situación con múltiples cambios, incluyendo el ingreso de Alonso Coello y Emilio Aristizábal, aunque no lograron vulnerar la valla rival.

Dominio estadístico

El triunfo de Nashville SC se sustentó en una mayor efectividad ofensiva y control del juego. El equipo local mantuvo una posesión del 61,5% frente al 38,5% de Toronto FC. La superioridad ofensiva quedó clara en los números: Nashville SC registró 23 disparos totales, de los cuales 11 fueron a puerta, mientras que la visita apenas concretó 11 intentos con solo 3 disparos al arco.

Detalles del cierre

El partido también dejó registro disciplinario con la tarjeta amarilla recibida por Sam Surridge, jugador de Nashville SC, por disentimiento a los 80 minutos. El conjunto ganador también dominó en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 9 tiros de esquina contra 3 de Toronto FC, redondeando una actuación sólida que le permitió asegurar los tres puntos en casa durante esta jornada 28 de la MLS.