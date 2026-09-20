Nashville SC venció 3-0 a Chicago Fire FC, por la MLS 2026

En una jornada vibrante disputada el 19 de septiembre de 2026, el Nashville SC logró una contundente victoria por 3-0 frente al Chicago Fire FC. El encuentro, que comenzó a las 22.30, tuvo como escenario el GEODIS Park y contó con el arbitraje de Lorenzo Hernandez.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando ambos un 4-2-3-1, pero fue la efectividad de los locales la que desequilibró la balanza. Los goles llegaron de la siguiente manera:

A los 33 minutos, Sam Surridge marcó el 1 gol tras asistencia de Reed Baker-Whiting .

marcó el 1 gol tras asistencia de . A los 78 minutos, Cristian Espinoza marcó el 2 gol tras asistencia de Andy Nájar .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 87 minutos, Hany Mukhtar marcó el 3 gol tras asistencia de Cristian Espinoza.

El desarrollo del partido también estuvo marcado por la disciplina y la gestión de los planteles desde los bancos. Hany Mukhtar vio la tarjeta amarilla a los 35 minutos para Nashville SC, mientras que Jack Elliott fue amonestado para Chicago Fire FC a los 56 minutos. Los entrenadores buscaron variantes constantemente para refrescar el juego, realizando numerosas sustituciones durante la segunda mitad para intentar modificar el rumbo del enfrentamiento.

En el análisis estadístico, el Nashville SC demostró superioridad controlando el balón con un 55,7% de posesión frente al 44,3% de Chicago Fire FC. Además, el equipo ganador fue mucho más incisivo al atacar, registrando 13 remates totales —de los cuales 5 fueron a puerta—, mientras que el conjunto visitante apenas alcanzó 9 disparos, con un solo intento que llevó peligro real al arco contrario. Los 5 corners conseguidos por los dueños de casa frente a los 2 de la visita terminaron por sellar el dominio absoluto en el terreno de juego.