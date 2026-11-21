El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 16.00 en el Gillette Stadium, con el arbitraje de Lorenzo Hernandez. En un enfrentamiento clave por la jornada 37 de la MLS, New England Revolution logró imponerse por 2-0 frente a Philadelphia Union. A los 10 minutos, Nathan Harriel marcó el primer gol en contra, abriendo el marcador para el conjunto local. Posteriormente, a los 73 minutos, Peyton Miller sentenció el resultado tras una asistencia de Jack Harrison.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron planteos tácticos distintos: New England Revolution saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Philadelphia Union optó por un 4-4-2. En cuanto a la disciplina, se vieron tarjetas amarillas para Will Sands en el local, y para Nathan Harriel y Kai Wagner en la visita. A los 78 minutos, New England Revolution debió realizar una modificación obligada: ingresó Alhassan Yusuf por lesión de Carles Gil.

Análisis estadístico

El dominio de las acciones fue repartido. Philadelphia Union mantuvo una posesión del 51,2% frente al 48,8% de New England Revolution, aunque la efectividad fue claramente favorable para el local. En cuanto a la generación de peligro, el equipo visitante disparó 15 veces en total (con 2 al arco), mientras que New England Revolution remató 10 veces, logrando mayor precisión con 4 tiros a puerta.

Datos de juego

El ritmo del partido se vio reflejado también en la cantidad de tiros de esquina, donde Philadelphia Union generó 9 córners contra los 5 de New England Revolution. A pesar de la presión ejercida por el conjunto visitante, la solidez defensiva del local permitió sellar la victoria por 2-0 en este compromiso de la jornada 37 de la MLS.