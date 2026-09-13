New England Revolution venció 2-1 a Chicago Fire FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 en el estadio Soldier Field a las 18.30, con el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 26 de la MLS, New England Revolution logró imponerse por 2-1 ante Chicago Fire FC.

Las emociones llegaron de la mano de los goleadores de la visita. A los 39 minutos, Dor, Turgeman marcó el primer gol tras asistencia de Jackson, Yueill. Ya en la segunda mitad, a los 47 minutos, Peyton, Miller aumentó la ventaja tras una nueva asistencia de Dor, Turgeman. Por su parte, Chicago Fire FC intentó reaccionar y, a los 62 minutos, Maren, Haile-Selassie anotó el descuento tras el pase de Robin, Lod.

Movimientos estratégicos y disciplina

El desarrollo del partido estuvo marcado por una intensa actividad desde el banco de suplentes. En Chicago Fire FC, el entrenador realizó cambios tácticos significativos, destacándose los ingresos de Maren, Haile-Selassie, Robin, Lod y Jonathan, Bamba a los 55 minutos para intentar cambiar el rumbo del marcador. Por el lado de New England Revolution, el estratega movió sus piezas promediando la segunda etapa, dando ingreso a hombres como Griffin, Yow y Joshua, Wynder a los 69 minutos para asegurar el resultado.

Gestión de tarjetas

La fricción fue una constante en el campo de juego, derivando en diversas amonestaciones. Chicago Fire FC vio tarjetas amarillas para Noah, Allen a los 42 minutos y Sergio, Oregel Jr. a los 83. En tanto, New England Revolution sufrió las amonestaciones de Matt, Polster a los 51 minutos y de su autor del segundo tanto, Peyton, Miller, a los 57 minutos por infracciones durante el transcurso del compromiso.