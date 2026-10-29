New England Revolution venció 3-2 a New York Red Bulls, por la MLS

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Gillette Stadium, con el arbitraje de Chris Penso. En una jornada intensa de la MLS, New England Revolution logró imponerse por 3-2 ante New York Red Bulls. A los 9 minutos, Dor Turgeman marcó el primer gol tras asistencia de Carles Gil. Nuevamente, a los 46 minutos, Dor Turgeman anotó el segundo gol, esta vez tras una asistencia de Luca Langoni. Finalmente, a los 83 minutos, Dániel Gazdag sentenció el tercero para el equipo local.

Por el lado de la visita, New York Red Bulls reaccionó en la segunda parte. A los 51 minutos, Cade Cowell marcó tras asistencia de Ronald Donkor. Posteriormente, a los 64 minutos, Julian Hall descontó luego de una habilitación de Emil Forsberg. El compromiso también estuvo marcado por la disciplina: Ilay Feingold, Judah Siqueira, Ronald Donkor, Dylan Nealis y Julian Hall fueron amonestados durante el transcurso del juego.

Movimientos tácticos

Ambos estrategas buscaron refrescar sus esquemas mediante constantes modificaciones. En el New England Revolution, destacaron los ingresos de Mamadou Fofana, Matt Polster, Peyton Miller, Griffin Yow y Judah Siqueira. Por su parte, New York Red Bulls intentó cambiar el rumbo del partido con las entradas de Matthew Dos Santos, Emil Forsberg, Cameron Harper, Rafael Mosquera y Sekou Kone, buscando sin éxito igualar las acciones en los minutos finales.

Balance del encuentro

El triunfo de New England Revolution sobre New York Red Bulls se consolidó en un enfrentamiento que mantuvo la expectativa hasta el pitido final. A pesar del esfuerzo ofensivo desplegado por la visita para remontar el marcador, la efectividad mostrada por New England Revolution en los momentos críticos resultó determinante para sellar el resultado de 3-2 en esta 33° fecha de la temporada regular de la MLS.