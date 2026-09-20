New England Revolution venció 4-2 a Orlando City SC, por la MLS

En un enfrentamiento disputado el 19 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Gillette Stadium, New England Revolution logró una contundente victoria ante Orlando City SC por 4-2, bajo el arbitraje de Serhii Boiko.

Desarrollo y emociones del encuentro

El partido mostró contrastes tácticos desde el inicio, con New England Revolution planteando un esquema 4-3-3 frente al 4-4-2 presentado por Orlando City SC. Los goles del encuentro fueron los siguientes:

A los 19 minutos, Carles Gil marcó el 1er gol tras asistencia de Jackson Yueill .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 59 minutos, Peyton Miller marcó el 2do gol tras asistencia de Dor Turgeman .

marcó el 2do gol tras asistencia de . A los 62 minutos, Iván Angulo marcó el 1er gol para la visita.

marcó el 1er gol para la visita. A los 88 minutos, Martín Ojeda marcó el 2do gol de Orlando City SC por la vía del penal.

marcó el 2do gol de por la vía del penal. A los 93 minutos, Peyton Miller marcó el 3er gol tras asistencia de Diego Fagúndez .

marcó el 3er gol tras asistencia de . A los 96 minutos, Carles Gil marcó el 4to gol tras asistencia de Dor Turgeman.

En el apartado disciplinario, Brooklyn Raines, Will Sands, Ilay Feingold y Peyton Miller fueron amonestados para el local, este último tras una eufórica celebración en el tramo final del partido.

Análisis estadístico

New England Revolution mantuvo el control del juego con una posesión del 51,3% frente al 48,7% de Orlando City SC. El poder ofensivo del ganador quedó reflejado en sus 17 remates totales, de los cuales 9 fueron a puerta, superando los 11 disparos (5 a puerta) de la visita. Además, New England Revolution generó mayor peligro en jugadas de pelota parada, registrando 10 tiros de esquina contra solo 3 de su rival.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron dinamizar el juego con constantes modificaciones. Por el lado de New England Revolution, el ingreso de Diego Fagúndez por Dániel Gazdag a los 89 minutos fue determinante para cerrar el resultado. Por su parte, Orlando City SC intentó reaccionar con el ingreso de Daryl Dike por Marco Pasalic a los 71 minutos, pero no logró frenar el avance final del conjunto local en los últimos instantes del tiempo reglamentario.