New York City FC empató 1-1 con CF Montréal, por la MLS

El enfrentamiento entre New York City FC y CF Montréal se llevó a cabo el 31 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Citi Field. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, fue arbitrado por Timothy Ford.

El desarrollo del encuentro mostró una clara diferencia en las propuestas tácticas. Mientras que New York City FC saltó al campo con un esquema 4-3-3, el conjunto de CF Montréal optó por una formación 4-2-3-1. A los 41 minutos, Andrés Perea abrió el marcador para el equipo local tras una asistencia de Nicolás Fernández Mercau. Sin embargo, sobre el cierre del partido, a los 91 minutos, Daniel Ríos logró la igualdad definitiva para la visita.

El trámite fue intenso y friccionado, lo que se vio reflejado en el constante uso de tarjetas. En el lado de New York City FC, fueron amonestados Kevin O'Toole, Jonathan Shore y Talles Magno. Por parte de CF Montréal, el árbitro mostró la tarjeta amarilla a Alexis Sánchez, Dani Pereira, Olger Escobar, Viktor Radojević y Fabian Herbers.

En cuanto a las estadísticas, New York City FC mantuvo una posesión del 52,8% frente al 47,2% de CF Montréal. En términos de remates, el conjunto local contabilizó 11 disparos (4 a puerta), mientras que la visita registró 10 tiros (2 a puerta) y superó en la estadística de tiros de esquina por 4 a 3.