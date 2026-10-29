New York City FC venció 2-1 a Atlanta United, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde New York City FC se impuso con autoridad en la jornada 33 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 20.30, New York City FC logró una victoria agónica por 2-1 frente a Atlanta United en el Citi Field. El partido, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, contó con el arbitraje de Tori Penso.
El desarrollo del encuentro y los goles
El marcador se abrió recién en la segunda mitad. A los 70 minutos, Nicolás Fernández Mercau marcó el primer gol para New York City FC. Cuando parecía que el resultado estaba sellado, Breel Embolo igualó transitoriamente para Atlanta United a los 88 minutos. Finalmente, a los 95 minutos, Bénie Traoré selló la victoria para el conjunto local tras una asistencia de Kevin O'Toole. En cuanto a las tácticas, New York City FC saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Atlanta United optó por un 4-1-4-1.
Acciones disciplinarias y cambios clave
El partido fue intensamente disputado, lo que se reflejó en la cantidad de amonestados. Por parte de New York City FC, vieron la tarjeta amarilla Tayvon Gray y Talles Magno. En la visita, Mauricio Amaro, Paulo Díaz, Tristan Muyumba y Matt Edwards fueron amonestados. Cabe destacar que el entrenador local debió realizar una modificación obligada a los 28 minutos por la lesión de Alonso Martínez, reemplazado por Talles Magno, además de los ingresos estratégicos en el cierre que permitieron el gol de la victoria.
Análisis estadístico
A pesar de la derrota, Atlanta United dominó la posesión del balón con un 54% frente al 46% de New York City FC. En cuanto a la vocación ofensiva, la visita fue más incisiva con 19 tiros totales contra 11 del dueño de casa, aunque ambos equipos igualaron en precisión al registrar 6 tiros a puerta cada uno. Ambos conjuntos ejecutaron 3 corners durante el desarrollo del juego, reflejando un trámite equilibrado que solo se definió en el tiempo de descuento.
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