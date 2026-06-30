Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil, por el Mundial 2026

En un encuentro determinante para la continuidad en la competencia, Noruega superó por 2-1 a Costa de Marfil este 30 de junio de 2026. El partido, disputado a las 14.00 en el Dallas Stadium ante una gran expectativa, contó con el arbitraje de Jesús Valenzuela y definió el pase a la siguiente instancia del certamen de la Copa Mundial.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos equipos saltaron al campo con propuestas marcadas: Costa de Marfil presentó un esquema 4141, mientras que Noruega optó por un 433. A los 39 minutos, Antonio Nusa abrió el marcador para Noruega tras una asistencia de Martin Ødegaard. Ya en la segunda mitad, a los 74 minutos, Amad Diallo igualó transitoriamente para los africanos luego de una habilitación de Nicolas Pépé. Sin embargo, el desenlace favoreció a los europeos cuando, a los 86 minutos, la figura Erling Haaland selló el 2-1 definitivo tras una asistencia de Patrick Berg, sentenciando la eliminación de Costa de Marfil.

Cambios tácticos y disciplina

El juego estuvo marcado por la intensidad y el movimiento de los bancos de suplentes. Entre los hechos destacados cabe mencionar:

A los 45 minutos, Antonio Nusa recibió una tarjeta amarilla por una infracción cometida.

recibió una tarjeta amarilla por una infracción cometida. A los 60 minutos, el técnico de Costa de Marfil realizó una doble variante táctica: ingresaron Amad Diallo y Elye Wahi en reemplazo de Christ Inao Oulaï y Ange-Yoan Bonny .

realizó una doble variante táctica: ingresaron y en reemplazo de y . Por el lado de Noruega, a los 71 minutos, ingresaron Andreas Schjelderup y Oscar Bobb por Antonio Nusa y Alexander Sørloth, mientras que a los 83 minutos entró Fredrik Aursnes por Marcus Pedersen.

Análisis estadístico del choque

A pesar del resultado adverso, Costa de Marfil mantuvo un registro de 47,1% de posesión frente al 52,9% de Noruega. En cuanto a la generación de peligro, Costa de Marfil contabilizó 14 tiros totales y 5 a puerta, además de ejecutar 14 corners. Por su parte, Noruega finalizó el encuentro con 9 tiros totales, 4 a puerta y 3 corners, demostrando una mayor eficacia en los momentos decisivos que le permitió avanzar de ronda y dejar fuera de la Copa Mundial al conjunto marfileño.