Lens campeón de la Supercopa de Francia: venció al imbatible PSG jugando más de un tiempo con 10 futbolistas

Lens dio este domingo el gran golpe ante PSG: le ganó 1-0 en el estadio Stade Bollaert-Delelis y se consagró campeón de la Supercopa de Francia, en un partido entre los ganadores de la liga y la copa de la temporada pasada. El Lens empezó a ganar la Copa saliendo favorecido con el sorteo para que el cotejo decisivo se juegue en su estadio, ante su gente. Y tuvo doble mérito ya que jugó más de un tiempo con diez futbolistas.

El Lens, que terminó en segunda posición la pasada temporada a las órdenes del exentrenador Pierre Sage, nuevo DT del Crystal Palace de la Premier League, debutó con el pie derecho en su primer partido oficial con el técnico alemán Dino Toppmöller.

Pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 39 del primer tiempo por la expulsión de Kyllian Antonio, el Lens se impuso con autoridad gracias al gol de Florian Thauvin a los 31 minutos, quien llegó de arremetida por el segundo palo para empujar a la red un envío cruzado con zurda de Udol. Si bien Antonio llegó ante el cruce abajo ante Maghnes Akliouche y toca primero la pelota, luego da en el tobillo derecho del delantero de Paris Saint Germain. Y el árbitro Jérémie Pignard no dudó: le mostró la roja directa.

El gol de Lens

El PSG, que hace cinco días conquistó la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa de Dibu Martínez, sufrió para encontrar su mejor versión en el estadio Bollaert-Delelis.

Los hombres del entrenador español Luis Enrique, campeones defensores de la Ligue 1, sufrieron pese a la temprana expulsión de Antonio en la primera mitad. Doué tuvo una chance para empatar sobre el final de la primera etapa con un derechazo con poco ángulo sobre la derecha que dio en el palo del arco defendido por Rissier.

Los jugadores de Lens, con las medallas y la Supercopa de Francia GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

En la segunda etapa, Lens buscó achicar lejos para dejar en posición adelantada a PSG, una forma de compensar su hombre de menos, pero corrió riesgos. Así fue que Fabián Ruiz convirtió el 1-1 a 15 minutos del final, pero estaba en posición adelantada. Y Dembelé se perdió un gol hecho, solo debajo del arco, luego de una jugada de Doue por la derecha.

El conjunto norteño sumó su primer Trofeo de Campeones, que se añade a la Copa de Francia conquistada el pasado mes de mayo contra el Niza (3-1).

El final del partido fue bastante tenso y, a cuatro minutos del final, se dio la expulsión del jugador parisino Nuno Mendes por un codazo a Michal Skóraś. Así fue que terminaron los dos con diez jugadores.

Lo mejor del partido

Los parisinos habían ganado 12 de las últimas 13 ediciones de este trofeo que marca el inicio de la temporada en Francia. Lo que significa un golpe para un equipo de Luis Enrique que no está acostumbrado a perder.

Un refuerzo por US$ 64 millones

El vigente campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, venía de dar un golpe de efecto. Reforzó aún más su ataque al incorporar al extremo izquierdo Mika Godts, procedente del club neerlandés Ajax, con un contrato de cinco años.

PSG había anunciado el traspaso a última hora del sábado sin ofrecer detalles financieros. El diario deportivo L’Equipe estimó la operación en 55 millones de euros (64 millones de dólares), incluidos los bonus.

Fue el segundo refuerzo del día, después de que el delantero Ferran Torres, campeón del mundo con España, llegara procedente de Barcelona por una cifra reportada de 50 millones de euros.

Godts, de 21 años, se formó en las categorías juveniles de Anderlecht antes de pasar por Genk y luego por Ajax. Jugó en el muy valorado equipo juvenil del club de Ámsterdam, Jong Ajax, antes de dar el salto al primer equipo.

En su primera temporada completa, el zurdo marcó ocho goles en 47 partidos en total, según consigna la agencia AP, y dejó una buena impresión en la Europa League. La temporada pasada, subió el nivel con 17 goles y 15 asistencias en 44 encuentros y se ganó un lugar en la selección de Bélgica.

Maghnes Akliouche, uno de los refuerzos de PSG para esta temporada, ante Kyllian Antonio, que se iría expulsado GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

“Estoy deseando ponerme esta camiseta (del PSG) y vivir el Parc des Princes y a sus aficionados. Lo daré todo en el campo para devolver la confianza que han depositado en mí”, afirmó Godts. Cuánto tiempo de juego tendrá, sin embargo, está por verse, dada la fortaleza del ataque del PSG.

La llegada de Torres se produjo tras el fichaje veraniego del extremo francés Maghnes Akliouche, procedente de Monaco. Los tres nuevos refuerzos se suman a un ataque que ya cuenta con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, los delanteros franceses Désiré Doué y Bradley Barcola —a quien se vincula con un posible traspaso a Liverpool— y la figura georgiana Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé asistió a Doué en el gol del triunfo del PSG ante Aston Villa en la Supercopa de la UEFA el miércoles pasado. Tras la derrota de este sábado ante Lens, el equipo de Luis Enrique todavía puede conquistar cuatro trofeos más esta temporada.