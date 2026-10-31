O'Higgins venció 1-0 a Ñublense, por la Primera División Chile

En un encuentro disputado el 31 de octubre de 2026 a las 18.00 en el Estadio El Teniente, O'Higgins logró una victoria clave por 1-0 frente a Ñublense, bajo el arbitraje de Mathías Riquelme. A los 43 minutos, Arnaldo Castillo marcó el único gol del partido tras asistencia de Bastián Yáñez, desatando la alegría en los simpatizantes presentes.

Acciones determinantes y tarjetas

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y las complicaciones disciplinarias. Apenas unos minutos después de anotar, el propio Arnaldo Castillo vio la tarjeta roja directa a los 47 minutos tras una infracción grave. Por el lado de Ñublense, la intensidad defensiva resultó en la expulsión de Joaquín González a los 87 minutos, tras acumular su segunda tarjeta amarilla del encuentro.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para refrescar el equipo. En el complemento, O'Higgins realizó modificaciones importantes: a los 45 minutos ingresó Ignacio Schor por Bryan Rabello. Más tarde, a los 68 minutos, el equipo local sumó piernas frescas con los ingresos de Esteban Moreira y Thiago Vecino en reemplazo de Walter Bou y Bastián Yáñez. Por su parte, Ñublense intentó igualar el marcador con el ingreso de Joaquín González y Ignacio Tapia a los 58 minutos, pero la defensa rival se mantuvo firme.

Panorama del encuentro

El trámite del partido se vio afectado por el juego brusco y las interrupciones constantes, sumando amonestaciones adicionales como la de Omar Carabalí y Felipe Ogaz para el local, mientras que Pablo Calderón, Lucas Molina y Joaquín González fueron amonestados en la visita. Con este resultado, O'Higgins logra sumar de a tres en esta recta final de la temporada, consolidando su posición en la tabla ante un Ñublense que no logró capitalizar su superioridad numérica tras la expulsión temprana de Castillo.