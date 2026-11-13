Países Bajos venció 7-0 a Grecia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 16.45 en la Johan Cruijff ArenA, con el arbitraje de Rohit Saggi. En una demostración de contundencia ofensiva, Países Bajos logró una victoria por 7-0 ante Grecia, consolidando su dominio en la jornada 5.

La superioridad neerlandesa se reflejó en el marcador desde el inicio bajo un esquema táctico de 4-3-3, frente al 4-4-2 planteado por la visita. Los goles fueron detallados de la siguiente manera:

A los 6 minutos, Crysencio Summerville marcó el 1 gol.

marcó el 1 gol. A los 12 minutos, Tijjani Reijnders marcó el 2 gol tras asistencia de Joey Veerman .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 18 minutos, Tijjani Reijnders marcó el 3 gol tras asistencia de Donyell Malen .

marcó el 3 gol tras asistencia de . A los 33 minutos, Tijjani Reijnders marcó el 4 gol tras asistencia de Denzel Dumfries .

marcó el 4 gol tras asistencia de . A los 40 minutos, Jurriën Timber marcó el 5 gol tras asistencia de Donyell Malen .

marcó el 5 gol tras asistencia de . A los 59 minutos, Jurriën Timber marcó el 6 gol.

marcó el 6 gol. A los 61 minutos, Donyell Malen marcó el 7 gol tras asistencia de Denzel Dumfries.

Debido a la amplia diferencia, el entrenador neerlandés realizó múltiples modificaciones en la segunda mitad, destacándose el ingreso de Teun Koopmeiners por Frenkie de Jong al comenzar el complemento.

Análisis estadístico y táctico

El dominio de Países Bajos no solo se tradujo en el abultado 7-0, sino también en su capacidad para generar peligro constante. El equipo local registró 17 tiros totales, de los cuales 13 fueron a puerta, evidenciando una alta eficacia frente a una defensa griega que apenas pudo concretar un remate bajo los tres palos durante todo el encuentro. La posesión fue favorable a Países Bajos con un 52,6%, demostrando un control equilibrado del juego.

Contexto del grupo A2

Este resultado permite a Países Bajos reafirmar sus aspiraciones en el grupo A2 de la Liga de Naciones. Por el contrario, la dura caída deja a Grecia sin respuestas en un terreno complicado como el de Ámsterdam, donde las estadísticas de corners (5 para los locales contra 4 de la visita) apenas reflejan la enorme brecha que existió en la efectividad ofensiva de ambos conjuntos durante los 90 minutos de juego.