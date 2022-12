Países Bajos vs. Estados Unidos, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Países Bajos y Estados Unidos abren una nueva instancia de competencia y se enfrentan este sábado, desde las 12 (hora argentina) en el Estadio Internacional Khalifa, en el primer partido de los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports, y por streaming por intermedio de la plataforma Cont.ar.

El ganador de la llave se enfrentará en cuartos de final al que resulte vencedor del encuentro entre la Argentina y Australia, que se enfrentan este sábado a las 16 (hora argentina) en el Estadio Ahmed bin Ali, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, en un mano a mano que se podrá seguir en vivo por TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports.

Timothy Weah celebra después de convertir un gol en el empate entre Estados Unidos y Gales JEWEL SAMAD - AFP

Cómo ver online Países Bajos vs. Estados Unidos

El partido se disputa este sábado 3 de diciembre a las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial

El entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal, expresó en conferencia de prensa que su equipo desea ser campeón del mundo y que, para lograrlo, le quedan cuatro partidos. ”Queremos ser campeones del mundo, nos quedan cuatro partidos; luego ya veremos qué pasa”, dijo en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar ante la consulta por su futuro después del Mundial. ”Dije en una entrevista que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento no somos campeones del mundo; y según la prensa neerlandesa, no lo seremos”, deslizó van Gaal, en alusión a las críticas que recibe su equipo por no jugar un fútbol vistoso.

El entrenador neerlandés Louis van Gaal confía en que su equipo tiene lo necesario para triunfar

Por el lado de Estados Unidos, el entrenador Gregg Berhalter aseguró que estudiaron a Países Bajos durante mucho tiempo, por lo que se sienten preparados: “Desde hace once meses, hemos visto todos los partidos de ellos. Un grupo de gente los analiza. Los conocemos, y estamos preparando cada detalle para enfrentarlos. Tenemos 100 minutos por delante, pero estamos listos”, aseguró el DT que, durante su carrera como futbolista, se desempeñó en varios clubes de la Eredivisie neerlandesa y, en alusión a eso, afirmó que aprendió mucho en el país europeo: “Aprendí mucho en Países Bajos. Es casi como, ‘¿qué conceptos no he tomado del fútbol neerlandés?’ Fue una gran experiencia estar allí”, comentó en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El entrenador estadounidense Gregg Berhalter en la conferencia previa al duelo ante Países Bajos Ashley Landis - AP

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado neerlandés es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.01. Un triunfo del equipo estadounidense, por su parte, paga cerca de 4.54; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.52 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Países Bajos, con un 54,86% de posibilidades. Por su parte el combinado norteamericano tiene un 20,52% de chances según el análisis matemático.

Cody Gapko, goleador de Países Bajos, será titular en el enfrentamiento ante Estados Unidos Moises Castillo - AP

Probables formaciones

Países Bajos : Andries Noppert ; Denzel Dumfries , Jurriën Timber , Virgil van Dijk , Nathan Aké , Daley Blind ; Marten de Roon , Frenkie de Jong ; Davy Klaassen o Steven Berghuis ; Cody Gakpo y Memphis Depay o Vincent Janssen . DT: Louis van Gaal .

: Andries ; Denzel , Jurriën , Virgil , Nathan , Daley ; Marten , Frenkie ; Davy o Steven ; Cody y Memphis o Vincent . DT: Louis . Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers o Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie; Timothy Weah, Josh Sargent o Haji Wright y Christian Pulisic o Brenden Aaronson. DT: Gregg Berhalter.

