Palestina venció 5-0 a China, en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 2 de octubre de 2026 a las 08.35, Palestina logró una contundente victoria por 5-0 frente a China en el Chongqing Longxing Football Stadium. El partido, que contó con el arbitraje de Asker Nadjafaliev, mostró una superioridad marcada de la visita desde los minutos iniciales.

Goleada y desarrollo táctico

La intensidad de Palestina se tradujo rápidamente en el marcador. A los 16 minutos, Assad, Al Islam Al Hamlawi marcó el primer gol tras asistencia de Oday Ibrahim Mohammad, Dabbagh. A los 22 minutos, Assad, Al Islam Al Hamlawi marcó el segundo gol tras asistencia de Zaid Ashraf Omar, Qunbar. A los 50 minutos, Oday Ibrahim Mohammad, Dabbagh marcó el tercer gol tras asistencia de Ameed Mohammed Tawfiq, Mahajneh. A los 54 minutos, Oday Ibrahim Mohammad, Dabbagh marcó el cuarto gol. Finalmente, a los 93 minutos, Ahmad, Al Qaq marcó el quinto gol. En cuanto a lo táctico, China dispuso un esquema 4-4-2, mientras que Palestina se plantó con un 4-2-3-1 que le permitió dominar el ritmo de juego.

Cambios y disciplina

El entrenador de China realizó múltiples modificaciones para intentar revertir el resultado, incluyendo cinco cambios al inicio del segundo tiempo, pero el equipo sufrió una baja sensible a los 56 minutos cuando Shenghao, Huang debió retirarse por lesión. En el plano disciplinario, Zhunyi, Gao recibió una tarjeta amarilla para China a los 67 minutos, mientras que Khaled Ahmed Mosbah, Al Nabris fue amonestado para Palestina a los 49 minutos tras una discusión.

Análisis estadístico

Las cifras finales reflejan la superioridad de Palestina, que controló el balón con un 54,4% de posesión frente al 45,6% de China. En cuanto a la eficacia ofensiva, Palestina registró 16 tiros totales con 9 a puerta, mientras que China apenas pudo rematar 12 veces, con solo 3 intentos entre los tres palos. Palestina también superó a su rival en la generación de córneres, con 4 frente a 1 del elenco local.