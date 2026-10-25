Palestino empató 1-1 con Colo-Colo, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 25 de octubre de 2026 a las 17.30 en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, con el arbitraje de Piero Maza. En un compromiso vibrante por la jornada 25 de la Primera División Chile, Palestino y Colo-Colo igualaron 1-1.

La apertura del marcador llegó tempranamente: a los 8 minutos, Javier Correa marcó el primer gol para Colo-Colo tras asistencia de Jeyson Rojas. El equipo visitante mantuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, hasta que en el desenlace, a los 82 minutos, Enzo Roco estableció la igualdad definitiva para Palestino.

El trámite se vio condicionado por la disciplina. En Palestino, Dilan Zúñiga fue expulsado a los 91 minutos tras recibir una tarjeta roja directa por una falta grave, mientras que anteriormente, a los 54 minutos, el equipo había sufrido una amonestación por disidencia.

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para modificar el rumbo del juego. En Palestino, a los 68 minutos, ingresaron Jonathan Benítez e Ian Alegría, seguidos más tarde por Joe Abrigo, Jason León y José Bizama. Por el lado de Colo-Colo, se destacó el cambio obligado de Maximiliano Romero por Javier Correa a los 72 minutos debido a una lesión, junto a otros ingresos tácticos como los de Cristian Díaz, Iván Román, Erick Wiemberg y Tomás Alarcón para intentar cerrar el resultado.