Palmeiras venció 6-1 a Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 5 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Nubank Parque, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En una jornada destacada por la contundencia ofensiva, Palmeiras logró una victoria sólida frente a Remo en la fecha 34 del campeonato.

La superioridad de Palmeiras se reflejó rápidamente en el marcador. A los 4 minutos, Jhon Arias marcó el primer gol tras asistencia de Vitor Hugo Roque Ferreira. A los 14 minutos, Jhon Arias volvió a anotar el segundo gol tras asistencia de Khellven Douglas Silva Oliveira. A los 21 minutos, Mauricio Magalhães Prado marcó el tercer gol tras asistencia de Marlon Rodrigues de Freitas. A los 36 minutos, Marcelo Rodrigues Souza marcó un gol en contra. Para Remo, José Welison da Silva descontó a los 47 minutos. En la segunda parte, José Manuel López anotó el quinto gol a los 55 minutos tras asistencia de Khellven Douglas Silva Oliveira, y finalmente Felipe Anderson Pereira Gomes selló el marcador a los 80 minutos asistido por José Manuel López.

En cuanto a las formaciones, Palmeiras saltó al campo con un 3-4-2-1, mientras que Remo planteó un sistema táctico 5-4-1 que no pudo contener el volumen de juego del conjunto local.

El trámite del partido estuvo marcado por una gran fluidez en los cambios. A los 45 minutos, el entrenador de Palmeiras movió el banco: ingresaron Lucas Evangelista Santana de Oliveira, Alexander Barboza y José Manuel López en lugar de Marlon Rodrigues de Freitas, Gustavo Gómez y Jhon Arias. Por el lado de Remo, los ingresos de Mayksilvan da Silva Ferreira, Edson Fernando da Silva Gomes y José Ivaldo Almeida Silva buscaron refrescar el equipo, aunque la diferencia en el marcador ya era irreversible.

En el balance estadístico, Palmeiras dominó la posesión con un 57,8% frente al 42,2% de Remo. El equipo ganador fue más incisivo al arco, contabilizando 19 tiros totales (9 a puerta), mientras que Remo registró 11 tiros (5 a puerta). El dominio de Palmeiras también se vio en los 5 corners conseguidos, frente a los 3 de su rival. La disciplina fue un factor importante, ya que Remo acumuló varias tarjetas amarillas en la segunda mitad para Marllon Gonçalves Jerônimo Borges, José Ivaldo Almeida Silva, Marcelo Rodrigues Souza y Edson Fernando da Silva Gomes debido a la intensidad defensiva ejercida ante el ataque constante del local.