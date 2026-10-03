Paraguay venció 1-0 a Colombia, en un amistoso internacional

El encuentro, disputado el 2 de octubre de 2026 a las 21.00 en el Sports Illustrated Stadium, culminó con una ajustada victoria para el conjunto visitante. Bajo la supervisión del árbitro Pierre-Luc Lauzière, ambos seleccionados buscaron imponer condiciones en el campo de juego. El único gol de la jornada llegó a los 56 minutos, cuando Hugo Benítez logró batir la valla rival para decretar el 1-0 definitivo a favor de Paraguay frente a Colombia.

Desarrollo táctico y desenlace

El esquema elegido por los entrenadores planteó un interesante contraste: mientras Colombia optó por una formación 3-4-3 para buscar profundidad, Paraguay se ordenó con un 4-4-2 sólido que le permitió sostener el resultado. El gol del triunfo, obra de Hugo Benítez a los 56 minutos, fue la llave del partido. Tras el tanto, el banco de suplentes guaraní buscó refrescar piezas; a los 65 minutos, ingresaron Alan Benítez y Álex Arce en lugar de Juan José Cáceres y el autor del gol, respectivamente, para preservar la ventaja.

Disciplina y cambios

El compromiso se vio marcado por la alta intensidad y las constantes intervenciones tácticas. En el segundo tiempo, Colombia agotó variantes intentando igualar, destacando el ingreso de Kevin Viveros y Jaminton Campaz apenas iniciado el complemento. La disciplina también jugó su rol: el árbitro mostró amarillas clave a Yáser Asprilla y Gustavo Puerta por el lado colombiano, mientras que Juan José Cáceres, Andrés Cubas y Gustavo Gómez fueron amonestados en la visita, cerrando un final de partido donde la fricción fue protagonista.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Colombia dominó gran parte de las acciones con una posesión del 58,4% frente al 41,6% de Paraguay. El conjunto local intentó vulnerar el arco rival en 14 ocasiones, aunque solo 2 remates fueron a portería, igualando la efectividad ofensiva de la visita, que también registró 2 tiros a puerta sobre 5 intentos totales. Los 3 tiros de esquina de los locales no fueron suficientes para quebrar la defensa paraguaya, que se mostró firme para sellar el 1-0 final.