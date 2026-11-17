En una jornada vibrante disputada el 17 de noviembre de 2026, el National Stadium fue escenario del encuentro entre Japón y Paraguay, que comenzó a las 10.10. Con el arbitraje de Mongkolchai Pechsri, el equipo visitante logró imponerse por 2-1. A los 2 minutos, Juan José Cáceres marcó el primer gol tras una asistencia de Diego Gómez. Posteriormente, a los 40 minutos, Gustavo Gómez amplió la ventaja, nuevamente tras una asistencia de Diego Gómez. Ya sobre el final, a los 85 minutos, Shio Fukuda descontó para el equipo local.

Despliegue táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas: Japón se desplegó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Paraguay optó por un 4-4-2 que resultó efectivo para cerrar espacios. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el curso del juego. Por el lado de Japón, el ingreso de figuras como Takefusa Kubo y Takumi Minamino a los 61 y 71 minutos, respectivamente, buscó mayor profundidad ofensiva. En la visita, el director técnico movió el banco a los 45 minutos al reemplazar a Hugo Cuenca por Matías Galarza, manteniendo la solidez necesaria para sostener el resultado.

Análisis estadístico del encuentro

Las cifras finales del partido reflejan un dominio territorial dispar. Japón, a pesar de tener un 66,3% de posesión de balón, no logró capitalizar su volumen de juego, registrando 16 remates totales contra solo 5 de Paraguay. Ambos equipos lograron concretar 4 disparos a puerta. Además, el equipo nipón dominó la generación de jugadas de pelota parada con 8 corners a favor, frente a los 2 ejecutados por el conjunto paraguayo.

Disciplina y cierre

El encuentro tuvo momentos de alta tensión que se tradujeron en diversas amonestaciones. Por parte de Japón, vieron la tarjeta amarilla Junnosuke Suzuki, Shuto Nakano y Hiroki Ito. En el bando de Paraguay, fueron sancionados con la misma amonestación Omar Alderete y Mateo Gamarra sobre el cierre del tiempo reglamentario. Con este resultado, Paraguay logra una victoria significativa en condición de visitante frente a un duro rival, cerrando una jornada donde la efectividad en el área fue el factor determinante.