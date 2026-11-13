Paraguay venció 4-1 a Singapur, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 09.00 en el National Stadium, bajo el arbitraje de Wiwat Jumpaoon. En un despliegue ofensivo constante, Paraguay superó con claridad a Singapur. A los 7 minutos, Gustavo Caballero marcó el primer gol tras asistencia de Alexandro Maidana. Posteriormente, a los 30 minutos, Ui-Young Song logró descontar para Singapur tras asistencia de Kyoga Nakamura. Sin embargo, antes del cierre de la primera mitad, a los 45 minutos, Mauricio Magalhães Prado anotó el segundo gol paraguayo tras asistencia de Eduardo Delmás.

Desarrollo y variantes en el complemento

En la segunda etapa, Paraguay selló su victoria con dos tantos más: a los 53 minutos, Gustavo Caballero anotó su segundo gol personal tras otra asistencia de Alexandro Maidana, y a los 81 minutos, Julio Enciso sentenció el 4-1 definitivo tras pase de Miguel Almirón. Los entrenadores aprovecharon el trámite para realizar numerosas modificaciones: a los 74 minutos, el técnico de Paraguay movió el banco con el ingreso de figuras como Julio Enciso y Miguel Almirón, mientras que Singapur agotó variantes tácticas intentando refrescar sus líneas durante todo el segundo tiempo.

Análisis táctico del encuentro

El contraste estratégico fue evidente en la cancha: mientras que Singapur planteó un esquema 442 buscando el orden defensivo, Paraguay optó por un 4132 mucho más agresivo y vertical. Esta disposición permitió que el equipo visitante dominara los espacios y generara superioridad numérica en el sector ofensivo, traduciendo su volumen de juego en los cuatro goles que definieron el marcador final.

Datos destacados

La victoria de Paraguay se construyó a través de una alta efectividad frente al arco rival. A pesar de los esfuerzos de Singapur por contener los ataques mediante una estructura poblada en la mitad de la cancha, la jerarquía de los jugadores paraguayos fue determinante para inclinar la balanza en la jornada 1 de este amistoso internacional.