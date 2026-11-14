Perú venció 2-0 a Bolivia, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 22.00 en el Estadio Alejandro Villanueva, con el arbitraje de Carlos Andres Betancur. En un compromiso sólido, Perú logró imponerse ante Bolivia con un marcador final de 2-0.

El desarrollo del juego mostró una clara diferencia en la efectividad frente al arco. A los 13 minutos, Gianluca Lapadula marcó el primer gol tras convertir un penal. Posteriormente, a los 87 minutos, Maxloren Castro marcó el segundo gol tras asistencia de Jesús Pretell. En cuanto a las estrategias, Perú se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Bolivia optó por una formación 4-3-3. Durante el complemento, Perú realizó múltiples variantes, destacándose el ingreso de Maxloren Castro, quien terminó sentenciando el resultado tras una sustitución táctica al minuto 67.

La disciplina también jugó un papel importante, con amonestaciones que cortaron el ritmo del juego en la segunda mitad. Marcos López recibió tarjeta amarilla para Perú a los 61 minutos, mientras que por el lado de Bolivia, Miguel Terceros y Óscar López fueron amonestados a los 65 y 67 minutos respectivamente, este último por reclamos.

En el análisis estadístico, el dominio de la posesión fue para Bolivia con un 59,6%, contra el 40,4% de Perú. A pesar de la tenencia del balón, el equipo boliviano no logró capitalizar sus 12 remates, de los cuales solo 4 fueron a puerta. Perú, con una propuesta más directa, concretó 9 tiros en total, igualando también en 4 la cantidad de remates a puerta, lo que demostró una mayor eficacia defensiva y ofensiva por parte de los dirigidos por el cuerpo técnico local.