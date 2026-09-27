Philadelphia Union venció 4-2 a Orlando City SC, por la MLS

En un encuentro disputado el 26 de septiembre de 2026 a las 20.30, Philadelphia Union logró una victoria contundente por 4-2 ante Orlando City SC en el Subaru Park. El arbitraje estuvo a cargo de Sergii Demianchuk en este partido correspondiente a la jornada 28 de la MLS.

El dominio ofensivo de Philadelphia Union quedó reflejado desde los primeros minutos. A los 11 minutos, Milan Iloski marcó el primer gol tras un penal. Luego, a los 19 minutos, Milan Iloski convirtió su segundo tanto tras una asistencia de Indiana Vassilev. Ya en el segundo tiempo, a los 47 minutos, Indiana Vassilev anotó el tercer gol con asistencia de Jesús Bueno, y a los 51 minutos, nuevamente Milan Iloski, tras asistencia de Indiana Vassilev, selló su triplete. Orlando City SC reaccionó sobre el final: a los 78 minutos, Iván Angulo marcó tras asistencia de Antoine Griezmann, y a los 90 minutos, Martín Ojeda descontó tras una habilitación de Harvey Sarajian. En cuanto a lo táctico, los locales presentaron un esquema 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-2-2.

El desarrollo del partido también se vio marcado por la disciplina. Orlando City SC recibió tarjetas amarillas tempranas para Eduard Atuesta (11'), Iago Teodoro da Silva Nogueira (36') y Joran Gerbet (42'). Por el lado de Philadelphia Union, Quinn Sullivan fue amonestado a los 61 minutos por pérdida de tiempo y Japhet Sery Larsen a los 76 minutos por una falta. Asimismo, Iván Angulo fue amonestado en el cierre del cotejo.

En el análisis estadístico, Orlando City SC tuvo una mayor posesión del balón con un 64,4% frente al 35,6% de Philadelphia Union. Sin embargo, la efectividad fue clara para los dueños de casa, quienes registraron 20 tiros en total, 9 de ellos a portería, contra 11 tiros y solo 2 al arco de la visita. Ambos equipos igualaron en la cantidad de tiros de esquina, con 7 cada uno. Tras el resultado, los técnicos realizaron múltiples sustituciones, destacándose el ingreso de Alejandro Bedoya y Agustín Anello en el minuto 79 para refrescar el ataque local, mientras que la visita buscó variantes con hombres como Harvey Sarajian desde el inicio del complemento.