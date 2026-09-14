Philadelphia Union venció 5-0 a San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 22.00 en el Snapdragon Stadium, con arbitraje de Ismail Elfath. En una demostración de contundencia, Philadelphia Union logró un triunfo categórico por 5-0 ante San Diego. La jornada 26 de la MLS quedó marcada por el dominio absoluto del equipo visitante.

La superioridad de Philadelphia Union se reflejó en el marcador mediante una serie de acciones precisas. A los 50 minutos, Cavan, Sullivan marcó el 1 gol tras asistencia de Indiana, Vassilev. A los 61 minutos, Cavan, Sullivan marcó el 2 gol tras asistencia de Indiana, Vassilev. A los 67 minutos, Bruno, Damiani marcó el 3 gol tras asistencia de Frankie, Westfield. A los 87 minutos, Aníbal, Godoy marcó el 4 gol (en propia puerta). Finalmente, a los 94 minutos, Malik, Jakupovic marcó el 5 gol. En cuanto a la disciplina, cabe mencionar que Bruno, Damiani y Neil, Pierre fueron amonestados por el equipo ganador, mientras que en el conjunto local recibieron tarjetas amarillas Alejandro, Alvarado y Oscar, Verhoeven.

Movimientos desde el banco

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas para modificar el desarrollo del juego. A los 60 minutos, el entrenador de San Diego movió el banco: ingresó David, Vazquez por Onni, Valakari, Aníbal, Godoy por Alejandro, Alvarado y Cédric, Bakambu por Amahl, Pellegrino. Por el lado de Philadelphia Union, a los 70 minutos ingresó Quinn, Sullivan por Indiana, Vassilev, buscando frescura para mantener el ritmo goleador que terminó sentenciando el partido.

Análisis final

El resultado de 5-0 refleja la disparidad que se vio en el campo de juego durante gran parte de los 90 minutos. Para San Diego, este tropiezo en la jornada 26 resulta un duro golpe en sus aspiraciones dentro de la MLS, mientras que Philadelphia Union reafirma su momento positivo aprovechando cada oportunidad frente al arco rival y sellando el marcador con la anotación final de Malik, Jakupovic ya en tiempo de descuento.