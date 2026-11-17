En el Tarczynski Arena, el 17 de noviembre de 2026, Polonia y Suecia igualaron 1-1 en un encuentro disputado a las 16.45, bajo el arbitraje de Felix Zwayer. Fue un partido intenso correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Nations League.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico similar de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Adrian Benedyczak marcó el primer gol para Polonia tras una asistencia de Arkadiusz Pyrka. La respuesta de Suecia no se hizo esperar: a los 24 minutos, Hugo Larsson anotó la igualdad definitiva tras una habilitación de Viktor Gyökeres.

En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para romper el empate. Por el lado de Polonia, se destacó el ingreso de Robert Lewandowski a los 66 minutos en lugar de Adrian Benedyczak. Por su parte, Suecia tuvo que realizar un cambio obligado a los 71 minutos, cuando Daniel Svensson ingresó por el lesionado Alieu Njie. El juego se tornó disputado, derivando en las amonestaciones de los polacos Kacper Potulski y Sebastian Szymanski.

En cuanto a las estadísticas, Suecia mostró una mayor vocación ofensiva al controlar el 61,6% de la posesión, frente al 38,4% de Polonia. El conjunto visitante generó mayor peligro con 17 tiros (6 al arco) y 8 corners, mientras que Polonia logró registrar 10 remates con 3 direcciones a puerta y 2 tiros de esquina, reflejando lo cerrado que fue el desarrollo del encuentro en esta fase del torneo.