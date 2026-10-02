Polonia venció 6-0 a Rumania, por la Liga de Naciones

En una jornada marcada por la contundencia, Polonia superó con claridad a Rumania por 6-0 en el PGE Narodowy. El encuentro, disputado el 2 de octubre de 2026 a las 15.45, contó con el arbitraje de Urs Schnyder. El dominio de Polonia se vio reflejado desde temprano, especialmente tras la expulsión de Radu Dragusin en Rumania a los 21 minutos, lo que condicionó el desarrollo del resto del enfrentamiento.

El desarrollo de la goleada

El festival de goles comenzó a los 24 minutos, cuando Robert Lewandowski marcó el primer gol mediante un penal. Ya en la segunda mitad, la superioridad se consolidó: a los 47 minutos, Robert Lewandowski marcó el segundo gol tras asistencia de Nicola Zalewski. A los 49 minutos, Virgil Ghita anotó en contra, seguido por Piotr Zielinski, quien convirtió el cuarto a los 62 minutos. Posteriormente, a los 66 minutos, Jan Bednarek marcó el quinto gol tras asistencia de Sebastian Szymanski, y finalmente, a los 86 minutos, Robert Lewandowski selló su hat-trick personal y el sexto tanto tras asistencia de Oskar Pietuszewski.

Análisis táctico y estadísticas

El contraste táctico fue evidente, con Polonia desplegando un 4-2-3-1 frente al 4-3-12 de Rumania. El equipo local dominó la posesión con un 66,6% frente al 33,4% de la visita. Además, Polonia remató en 24 ocasiones, 9 de ellas a puerta, mientras que Rumania apenas logró 3 disparos entre los tres palos. La disciplina también fue un factor: Rumania sufrió varias amonestaciones, incluyendo la tarjeta roja directa al defensor Radu Dragusin en el primer tiempo.

Gestión de plantel

Ambos entrenadores buscaron variantes en el complemento para refrescar a sus equipos. Polonia realizó modificaciones tácticas, como el ingreso de Kacper Urbanski y Norbert Wojtuszek a los 63 minutos. Por su parte, el técnico de Rumania intentó reorganizar sus líneas tras la expulsión temprana, dando entrada a jugadores como Andrei Coubis y Marius Marin, aunque el resultado ya estaba sentenciado ante la superioridad numérica y futbolística del equipo polaco en el grupo B4.