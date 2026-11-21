Argentinos Juniors e Independiente protagonizan este sábado el tercer cruce de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y lo hacen desde las 17 (horario argentino) en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal con arbitraje de Jorge Ignacio Baliño.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentinos vs. Independiente

El Bicho, que en los últimos días fue noticia por los graves problemas financieros que atraviesa y por los que fue inhibido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), quiere ratificar todo lo bueno hecho en la primera etapa y en el año, lo que le permitió, por ejemplo, clasificarse a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual.

En la zona B fue escolta de Rosario Central con 31 puntos producto de nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas y su rival es el séptimo del Grupo A, el Rojo con 23 unidades gracias a seis victorias, cinco igualdades y cinco caídas.

Rodrigo Porcel es una de las cartas ofensivas que tiene Argentinos Juniors @Facamorales

Dirigido por Jadson Viera, el conjunto de Avellaneda tiene una gran ocasión para hacer olvidar en parte su mala temporada camino a las elecciones que tendrá la institución en diciembre y que, por estos días, es lo que más atención se lleva. Por otro lado, Independiente, que puede clasificarse a la Copa Libertadores 2027 como campeón del Clausura, espera también que se liberen cupos para ingresar a la Sudamericana por intermedio de la Anual.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.19 contra 3.92 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales tras el tiempo suplementario, llega a 2.97.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en la Liga Profesional 2024 y empataron sin goles en Avellaneda. En 2025 no se vieron las caras porque conformaron diferentes zonas tanto en el Apertura como el Clausura y tampoco se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.

El ganador del cruce de octavos avanzará a los cuartos de final y se enfretará a Vélez, que eliminó a Belgrano de Córdoba por penales 3 a 1 después de empatar 2 a 2 en 120 minutos de juego.