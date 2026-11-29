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El Canalla quiere hacer valer su condición de favorito y recibe al Guapo, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026; el ganador va ante Boca o Gimnasia
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Rosario Central, uno de los mejores equipos del segundo semestre en el fútbol argentino, recibe este domingo a Barracas Central en el barrio de Arroyito, a la vera del río Paraná, con la ilusión de seguir adelante en el Torneo Clausura 2026 que ya entró en la recta final. El Canalla y el Guapo se miden desde las 17 (horario argentino), en el primer partido de la segunda jornada de cuartos de final. Luego, a las 20.30, Boca Juniors hará lo propio con Gimnasia de La Plata en la Bombonera y los dos ganadores chocarán entre sí.
El partido se puede ver en vivo por televisión en ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. En canchallena.com está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas en tiempo real y las llaves en vivo con la evolución del certamen.
Rosario Central viene de eliminar sin problemas a Gimnasia de Mendoza, también jugando como local (ganó esta condición por haber terminado primero en el Grupo B), en un partido que sentenció en el primer tiempo con goleada de 3 a 0 y que terminó cerrando 3 a 1, pero sin inconvenientes. Incluso, se dio el lujo de no contar con su capitán y figura, Angel Di María, en el equipo titular. ‘Fideo’, algo tocado físicamente, estará de arranque este domingo ante el Guapo.
A su vez Barracas sorprendió a uno de los equipos que mejor juego desplegó en el campeonato, Defensa y Justicia, y se impuso como visitante por 1 a 0 en Florencia Varela para seguir alimentando la ilusión de pelear por el título.
El ganador de este encuentro irá ante Boca o Gimnasia que se miden en la Bombonera a continuación, con un xeneize entonado y con confianza tras la consecución de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana 2026.
Por otro lado, este sábado aseguraron un lugar en semifinales Independiente y River. El Rojo se impuso por penales a Vélez por 3 a 1 tras igualdad 1 a 1 en tiempo reglamentario y suplementario, mientras que el Millonario venció a Instituto, que ganó el Grupo A, en Córdoba. El conjunto de Leonardo Ponzio se impuso por la mínima diferencia, aunque fue muy superior en el campo e incluso malogró dos penales. En la próxima instancia ambos conjuntos chocarán en el Monumental.
Rosario Central vs. Barracas Central: cómo ver online
El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el barrio rosarino de Arroyito y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
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