Facundo Campazzo, cortado en Dallas Mavericks: las estadísticas en su segundo equipo de la NBA

Facundo Campazzo ya no es jugador de Dallas Mavericks porque en las últimas horas la franquicia lo desafectó del plantel para hacerle lugar a Kemba Walker. Así, el argentino cerró su corto ciclo en su segundo equipo de la NBA y su futuro es una incógnita. Si bien otros conjuntos pueden tomar su contrato, por estas horas su continuidad en la liga estadounidense es una incógnita.

El base se incorporó al plantel de Jason Kidd a poco de comenzar la temporada 2022/23 y tras varias semas de incertidumbre sobre su futuro. En un equipo cuya principal figura es Luka Doncic y comparte puesto con él, casi no tuvo participación. Jugó ocho partidos de los 19 que disputó el elenco de Texas en lo que va del torneo -los primeros dos no estuvo disponible por no contar con visa de trabajo-.

El aporte del cordobés en el rectángulo de juego no fue demasiado. Promedió 6,5 minutos por juego y superó más de cinco minutos en cancha en solo dos encuentros. En sus últimas presentaciones recién saltó a la cancha sobre el final y con el resultado definido. Colaboró con 1,3 puntos; 1,1 asistencias; y 0,8 robos. Sus porcentajes de tiros oscilaron el 23,1% de efectividad en lanzamientos de campo, 27,3% en triples y 50% en libres.

🚨 OFICIAL 🚨



Los @dallasmavs han cortado el contrato de Facundo Campazzo.



Podrá ser reclamado por cualquier equipo de la #NBA en las próximas 48 horas. Terminado ese plazo, será agente libre sin restricciones. pic.twitter.com/jwcd97Mmx4 — TeamFacu (@TeamFacu7) November 28, 2022

Desde que desembarcó en la NBA y teniendo en cuenta sus participaciones en Denver Nuggets y Dallas, Campazzo acumula 152 partidos en la mejor liga de básquet del planeta. Hasta su llegada a los Mavericks, es decir mientras militó en Nuggets donde jugó etapa regular y playoffs, tuvo medias de 20,2 minutos; 6 puntos, 2,3 rebotes; 3,3 asistencias y 1 robo.

Campazzo en la temporada 2020/21

En su primer año en la NBA jugó 65 partidos en la etapa regular con Denver Nuggets con promedios de 21,9 minutos, 6,5 puntos; 2 rebotes; 3,6 asistencias y 1,2 robos por duelo. Fue titular en 19 encuentros favorecido por las lesiones de sus compañeros, sobre todo la de Jamal Murray. Su porcentaje en triples, uno de sus puntos a mejorar y que más se le critica, fue de un 35,2%. Y estuvo bajo en aciertos de lanzamiento de campo con 38,1%.

En playoffs, en los que los Nuggets se despidieron en semifinales de la Conferencia Oeste contra Phoenix, disputó los 10 cotejos y en nueve arrancó en el quinteto inicial. Aportó 9,3 tantos, 3 tableros, 4,1 pases gol y 1,4 recuperos en 27 minutos de media por cotejo.

Campazzo en la 2021/22

La última temporada, su segunda en la NBA y en Denver, Campazzo tuvo estadísticas apenas por debajo del primer año, pero superado el proceso de adaptación se esperaba que su aporte sea superior y, con el correr del torneo, quedó cada vez más relegado.

Aún así, disputó 65 cotejos en la fase regular -solo cuatro como titular- con medias de 5,1 puntos; 1,8 rebotes; 3,4 asistencias y 1 robo en 18,2 minutos. En la postemporada, en la que los Nuggets cedieron 4-1 en la primera ronda del Oeste contra Golden State Warriors, posterior campeón, ingresó en cuatro de los cinco duelos y promedió 3,3 minutos. No encestó, agarró 0,8 rebotes y dio 0,3 asistencias.

LA NACION