Por qué no juega Lionel Messi el partido contra Indonesia, por el segundo amistoso FIFA de la selección argentina

Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrenta este lunes a Indonesia en Yakarta en el segundo amistoso de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con el que concluirá la gira por Asia que comenzó la semana pasada con la victoria 2 a 0 sobre Australia con, justamente, un gol del rosarino que luego de ese partido fue desafectado del plantel junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi y se encuentra en su ciudad natal descansando tras una temporada desgastante que tuvo, en diciembre, el Mundial Qatar 2022 en el que la albiceleste se consagró campeón.

Su estadía, y la del combinado, en Pekín revolucionó a los fanáticos chinos, que le demostraron su cariño a cada paso. Los indonesios, en contrapartida, lo esperaban con ansias y agotaron en pocas horas las entradas para el cotejo que se jugará en el estadio Gelora Bung Karno, pero no podrán ver al ídolo y en las últimas horas manifestaron su malestar. Lionel Scaloni les respondió en la conferencia de prensa previa al encuentro: “Entiendo que querían ver a Messi, pero la selección argentina está por encima de cualquier jugador. En este caso, Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten. Messi está descansando, yo he decidido que descanse tanto él como Di María y Otamendi. Ya estaba desde antes pensado”.

Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi disfrutando de un almuerzo en las playas de Barcelona antes de llegar a la Argentina

También, dejó en claro que Messi no tiene reemplazante en la formación que dispondrá: “Ninguno lo reemplazará. Ninguno puede hacer de Messi y en el sitio de él no va a jugar ninguno, pero algún jugador hará otra cosa parecida. Sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. El equipo está capacitado para hacerlo igual de bien con otras actitudes y eso intentaremos”.

El tanto que el nuevo jugador de Inter Miami de Estados Unidos le marcó a los aussies en el Workers Stadium de Pekín fue a 80 segundos de comenzado el cotejo y, en consiguiente, el más rápido en su carrera deportiva. Además, llegó a siete partidos consecutivos convirtiendo con la camiseta argentina y logró un nuevo récord.

La probable formación vs. Indonesia

Para la selección argentina siempre es un desafío jugar sin Lionel Messi y Lionel Scaloni tiene el desafío de armar una formación que asuma el protagonismo en el cuarto partido del año y el último de la segunda fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El DT manifestó que habrá “siete u ocho” modificaciones con respecto del equipo que empezó en el triunfo ante Australia 2 a 0 el jueves pasado en Beijing, China. Los dos futbolistas con el lugar asegurando son Nahuel Molina -no hay otro lateral derecho en el plantel porque Gonzalo Montiel no se sumó por una lesión- y Julián Álvarez, quien no titularizó contra los aussies porque llegó a China un día antes del duelo tras consagrarse campeón de la Champions League con Manchester City.

Entre los nombres que pelean por un lugar están Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Alejandro Garnacho y Lucas Ocampos y Nicolás González.

Alejandro Garnacho podría ocupar el lugar de Ángel Di María en el duelo contra Indonesia https://www.instagram.com/garnacho7/?hl=es

Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González.

Scaloni también habló del rival de turno, que figura en el puesto 148° del ranking mundial de la FIFA: “Es un buen equipo. Lo hemos visto, tiene buenos jugadores. Hemos visto que ha variado su sistema de juego en un partido, en otro. Siempre digo, no hay rival fácil. Todos los partidos son complicados e intentaremos salir a hacer nuestro juego. Esperemos estar a la altura del partido por lo que significa jugar con esta camiseta”.

