Portland Timbers venció 3-1 a Houston Dynamo FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 23.45 en el Providence Park, con arbitraje de Drew Fischer. En un enfrentamiento clave por la jornada 34 de la MLS, Portland Timbers logró una victoria fundamental ante Houston Dynamo FC por 3 a 1. A los 25 minutos, David, Pereira da Costa marcó el 1 gol tras asistencia de Vincent, Janssen. A los 65 minutos, Kristoffer, Velde marcó el 2 gol tras asistencia de Vincent, Janssen. A los 71 minutos, Agustín, Bouzat marcó el 1 gol tras asistencia de Duncan, McGuire. Finalmente, a los 78 minutos, Vincent, Janssen marcó el 3 gol tras asistencia de David, Pereira da Costa.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron estructuras tácticas diferenciadas: Portland Timbers saltó al campo con un 4-1-4-1, mientras que Houston Dynamo FC optó por un 4-2-3-1. El ritmo del juego se vio afectado por diversas sustituciones; Houston Dynamo FC tuvo que realizar un cambio temprano a los 36 minutos por la lesión de Franco, Negri, quien fue reemplazado por Duane, Holmes. Por su parte, Portland Timbers refrescó sus líneas con el ingreso de Cole, Bassett, Alexander, Aravena y Omir, Fernandez, buscando mantener la intensidad hasta el pitido final.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Houston Dynamo FC registró una posesión de pelota del 54,6% frente al 45,4% de Portland Timbers. Sin embargo, la efectividad en ataque fue claramente superior para el conjunto vencedor, que remató 16 veces en total, con 6 tiros a puerta, mientras que Houston Dynamo FC apenas inquietó con 7 remates y solo 1 tiro entre los tres palos.

Disciplina en el campo

El rigor defensivo fue una constante, derivando en amonestaciones importantes. Por el lado de Portland Timbers, fueron amonestados Ian, Smith (17') y Diego, Chará (92'). En la vereda opuesta, Houston Dynamo FC recibió tarjetas amarillas para Diadié, Samassékou (39') y Agustin, Resch (60'). Ambos equipos mostraron paridad en la generación de jugadas de pelota parada, registrando cada uno 6 tiros de esquina durante todo el transcurso del partido.