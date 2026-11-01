Por dónde pasan Boca vs. River y qué canal lo transmite en vivo

Boca Juniors y River Plate se miden este domingo en la Bombonera de Buenos Aires, en una nueva edición del Superclásico, el partido más atractivo del fútbol argentino que no solo moviliza en su propia geografía sino también en otras partes del mundo. El encuentro, que inicia a las 15 (horario argentino), pertenece al Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, al que solo le queda una jornada más de la instancia regular. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

Los derechos del juego lo tienen ESPN Premium y TNT Sports. Ambos canales disponen de la transmisión en vivo por televisión o de manera online, aunque en cualquier caso se requiere ser cliente y tener una suscripción activa de Flow, DGO o Telecentro Play, junto a la contratación del “Pack Fútbol”.

Boca y River enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para el xeneize y 88 para el Millonario. Empataron en 84 ocasiones.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca y campeones del mundo con la selección argentina Liga Profesional de Fútbol

Por ligas nacionales se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

19/4/2026 - Torneo Apertura 2026 - Fecha 15 - River 0-1 Boca.

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River.

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.

Cómo llegan a este partido

El xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. O sea, tiene muchas chances de ser campeón, misma condición que cumple en la Copa Argentina (está en semifinales) y en la Copa Sudamericana (está en la final). Con más frentes abiertos para festejar: porque pelea la Tabla Anual y este mismo Clausura.

El Millonario, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local y necesita seguir escalando en la Tabla Anual o ganar este campeonato para intentar meterse en la Copa Libertadores 2027, algo que no logró en esta temporada además de quedar eliminado rápidamente en todos los compromisos.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

En el último Superclásico, disputado en abril de este año por el Torneo Apertura, el xeneize ganó 1 a 0 como visitante Rodrigo Abd - AP

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.