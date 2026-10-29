Portland Timbers venció 3-2 a St. Louis City SC, por la MLS

En un encuentro disputado el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Energizer Park, Portland Timbers logró una victoria ajustada de 3-2 frente a St. Louis City SC, bajo el arbitraje de Rubiel Vazquez.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad ofensiva. A los 42 minutos, Kristoffer Velde marcó el primer gol tras asistencia de Cole Bassett. Poco después, a los 48 minutos, David Pereira da Costa amplió la ventaja con un pase de Jimer Fory. Ya en el segundo tiempo, a los 48 minutos, Kristoffer Velde volvió a anotar, esta vez asistido por David Pereira da Costa. Por el lado de St. Louis City SC, Daniel Edelman descontó a los 58 minutos tras pase de Carlo Holse, mientras que Sang-Bin Jeong puso el 3-2 final a los 91 minutos gracias a la asistencia de Chris Durkin. En cuanto a lo táctico, los locales dispusieron una formación de 3412 frente al 433 planteado por la visita.

Disciplina y variantes

El encuentro también se vio condicionado por la rigurosidad disciplinaria. Portland Timbers recibió varias tarjetas amarillas, destacando la expulsión de Kamal Miller a los 95 minutos por doble amonestación tras perder tiempo. En cuanto a los cambios, St. Louis City SC buscó respuestas tácticas al inicio del complemento con el ingreso de Sang-Bin Jeong por Damion Downs, mientras que Portland Timbers debió gestionar cambios por lesión, como el de Ian Smith por Jimer Fory a los 67 minutos.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, St. Louis City SC dominó la posesión con un 61% frente al 39% de su rival, generando 14 tiros totales contra 12 de los Timbers. Ambos equipos mostraron eficacia en el ataque al registrar 6 tiros a puerta cada uno. Los corners también reflejaron una paridad en el juego, con 5 para los locales y 4 para la visita, cerrando un enfrentamiento muy disputado en la jornada 33.