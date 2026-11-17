El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Cardiff City Stadium, con el arbitraje de Sven Jablonski. En un enfrentamiento vibrante, Portugal logró imponerse por 3-2 ante Gales en la sexta jornada de la Liga de Naciones.

El conjunto visitante golpeó primero a los 11 minutos, cuando Bruno Miguel Borges Fernandes marcó el primer gol tras una asistencia de João Pedro Gonçalves Neves. Rápidamente, Gales reaccionó y a los 13 minutos David Brooks empató el marcador asistido por Rubin Colwill. Antes del descanso, el intercambio de golpes continuó: Sorba Thomas puso en ventaja al local a los 40 minutos tras pase de Brooks, pero Pedro Lomba Neto igualó las acciones a los 43 minutos, con asistencia de Francisco António Machado Mota de Castro Trincão. Finalmente, a los 70 minutos, Carlos Roberto Forbs Borges sentenció el 3-2 definitivo para los lusos. En cuanto a las formaciones, Gales apostó por un 4-4-2, mientras que Portugal optó por un 4-2-3-1.

El trámite del partido estuvo marcado por el dinamismo y las tarjetas. Pedro Lomba Neto, autor de uno de los goles de Portugal, fue expulsado a los 73 minutos por doble amonestación. Previamente, Ben Cabango y Josh Sheehan vieron la amarilla en el elenco galés, mientras que Francisco António Machado Mota de Castro Trincão también fue amonestado en el bando visitante. Los entrenadores buscaron variantes para cambiar el curso del juego: a los 59 minutos, Portugal dio ingreso a Carlos Roberto Forbs Borges y João Félix Sequeira, siendo el primero el autor del gol de la victoria.

En el análisis estadístico, Portugal dominó la posesión del balón con un 59,4% frente al 40,6% de Gales. A pesar de la mayor tenencia del equipo ganador, los locales fueron más insistentes en ataque, registrando 22 tiros en total contra 11 de los visitantes. La eficacia de cara al arco fue clave, con 8 remates a puerta para el conjunto local y 6 para el ganador, reflejando la paridad en la generación de peligro durante todo el compromiso.