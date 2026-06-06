Portugal venció por 2-1 a Chile, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 14.50 en el Estádio do Jamor, con el arbitraje de Luca Zufferli.

Acciones y goles en el complemento

El desarrollo del partido cambió en la segunda mitad con la aparición de los goles. A los 58 minutos, Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes marcó el primer gol tras asistencia de Rúben Diogo, da Silva Neves. Posteriormente, a los 75 minutos, Bruno Miguel, Borges Fernandes amplió la ventaja tras asistencia de Francisco, Fernandes da Conceição. Sobre el cierre, a los 92 minutos, Lucas, Cepeda descontó para el conjunto visitante tras asistencia de Felipe, Méndez. Cabe destacar que, al inicio de la etapa complementaria, fueron expulsados Rafael Alexandre, da Conceição Leão en el local e Iván, Román en la visita por conducta violenta.

Cambios tácticos y formaciones

Ambos equipos presentaron propuestas distintas, con Portugal alineando un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 planteado por Chile. Los entrenadores aprovecharon el descanso para realizar múltiples modificaciones. En Portugal, destacaron los ingresos de jugadores como Rui Tiago, Dantas da Silva, José Diogo, Dalot Teixeira, Gonçalo Bernardo, Inácio, Rúben Diogo, da Silva Neves, Pedro, Lomba Neto y Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes en reemplazo de sus compañeros, buscando refrescar el equipo.

Dominio estadístico

En el análisis final, se observó una clara superioridad en la posesión de balón por parte de Portugal, que registró un 61,7% frente al 38,3% de Chile. Esta tendencia se trasladó al ataque, donde el equipo local generó 18 tiros totales (8 a puerta) contra los 11 tiros (4 a puerta) del equipo visitante. Además, el equipo local dominó la faceta de los tiros de esquina, consiguiendo 9 corners frente a los 3 obtenidos por los chilenos.