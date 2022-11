Qatar 2022: lo llaman el “Nostradamus moderno” y pronosticó cómo le irá a la Argentina en el Mundial

escuchar

Athos Salomé tiene 36 años, es de Brasil y es conocido como el “Nostradamus moderno” por varias predicciones acertadas que hizo de acontecimientos globales. Ahora, ante la llegada del Mundial Qatar 2022, vaticinó que la Selección de Argentina sería una de las finalistas en el máximo certamen del fútbol.

Cuando de predicciones se trata, Salomé destaca en la actualidad, especialmente porque advirtió hechos mundiales como el aislamiento por el coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania y su consecuencia en la economía global, y la muerte de la reina Isabel II.

Según recoge la revista Semana del Daily Star Sport, Salomé ahora habló de fútbol, específicamente de la Copa del Mundo en Qatar, que continúa generando polémica por las normas impuestas por el país y entre muchas cosas más.

Dado que últimamente los aficionados han estado comentando sobre un capítulo de Los Simpson, donde Brasil sale campeón del torneo, Salomé expresó que si su país consigue su sexto título mundialista, no será en Qatar. “Particularmente no siento que Brasil pueda ser Hexa campeón, creo que pueden estar en la final, no ser campeones”, comentó.

Luego agregó que las selecciones que tienen más opciones de ganar el torneo son las que lideran el ranking de la FIFA. “Analizando la Cábala según el año de los juegos 2022, fecha de inicio y letras de los nombres de los países que jugarán, podemos encontrar en la final a Argentina, Brasil, Bélgica, Francia e Inglaterra”, indicó.

Asimismo, Salomé se atrevió a pronosticar que en la final estará una selección sudamericana y otra europea, la primera con uno de los mejores futbolistas del mundo y la otra con el vigente Balón de Oro. “Podemos ver la disputa de copa entre la tierra del tango (Argentina) y el país centroeuropeo (Francia)”, dijo

Por otro lado, el brasileño también tuvo augurios fuera del ámbito futbolístico, específicamente del Covid-19. “Debido a la gran cantidad de casos de Covid-19 que ha vuelto a aumentar tras la aparición de nuevas variantes de Omicron, BQ.1 y XBB, que son más transmisibles y resistentes a las vacunas. Todo está en riesgo y podría cambiar el curso de las apuestas de juego nuevamente”, sostuvo.

Las predicciones de Mhoni Vidente

Athos Salomé no es el único que realizó sus predicciones respecto del Mundial Qatar 2022. También Mhoni Vidente predijo cuál es la selección favorita para ganar.

La astróloga adelantó lo que ocurrirá en esta Copa del Mundo y dio sus proyecciones sobre cuáles serán los equipos que se perfilarán rumbo a la final. Dio también una perspectiva de lo que, según sus cartas, pasará con el partido entre México y Argentina.

A través de El Heraldo de México, enlistó a los equipos que están dentro de la lista de favoritos: Argentina, Brasil y Francia. Luego, advirtió que el equipo mexicano no pasará a la siguiente fase porque será derrotada por los rivales de su grupo.

Las predicciones de Mhoni Vidente para Qatar 2022

Ese fue su eje central en cuanto a los pronósticos del Grupo C, compuesto por Polonia, Arabia Saudita, Argentina y México. Mhoni puntualizó que ve un gran fracaso para los entrenados por Gerardo “Tata” Martino. “Qué tan buena es la afición mexicana que los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente al entrenador no le interesa sacar adelante a México”, dijo la cubana.

El pronóstico de los resultados de México vs. Argentina, según Mhoni Vidente

La especialista predictiva también fue consultada sobre cómo quedarán los resultados de cada uno de los partidos de la selección azteca, y mencionó lo siguiente:

México vs. Polonia (martes de 22 de noviembre): empate

México vs. Argentina (sábado 26 de noviembre): el tricolor pierde por varios goles

México vs. Arabia Saudita (miércoles 30 de noviembre): empate

En ese sentido, visualizó que los dos conjuntos que pasarán a la siguiente fase serán los de Polonia y Argentina. Así que los capitaneados por Lionel Messi sí llegarán a los octavos de final y probablemente avanzarán más, según Mhoni.