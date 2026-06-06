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Qatar empató 0-0 con El Salvador en un amistoso internacional 2026

Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 17.05 en el BMO Stadium, con arbitraje de Rubiel Vazquez. En un duelo intenso pero sin emociones en las redes, Qatar y El Salvador no lograron romper el cero inicial.

Análisis táctico y desarrollo del juego

El partido estuvo marcado por el contraste de esquemas: Qatar saltó al campo con un 4-3-3, mientras que El Salvador optó por un 5-3-2 más conservador. Las amonestaciones fueron protagonistas en momentos puntuales, con Abdoulla Ahmed Fathy Mansi recibiendo una tarjeta amarilla para el local a los 35 minutos, seguido por una amonestación para Styven Vásquez del equipo visitante a los 51 minutos. Ante la falta de contundencia, los entrenadores buscaron soluciones en el banco: Qatar realizó múltiples modificaciones tácticas, destacando el ingreso de Karim Boudiaf y Assim Omer Al Haj Madibo al inicio de la segunda mitad para intentar inclinar la cancha.

Estadísticas del duelo

A pesar de la paridad en el marcador, los números muestran que el trámite fue disputado con herramientas distintas:

  • Qatar dominó la tenencia de la pelota con un 59,3% de posesión, frente al 40,7% de El Salvador.
  • En cuanto a la generación de peligro, el equipo visitante fue más incisivo al registrar 11 tiros totales y 3 remates a puerta, superando los 8 disparos y 1 al arco que logró el conjunto local.
  • La disputa aérea y los tiros de esquina también reflejaron la paridad, con 4 corners para El Salvador y 3 para Qatar.

Gestión de plantel y cierre

La segunda etapa se vio interrumpida constantemente por una lluvia de cambios. El Salvador refrescó su ataque con la entrada de Mayer Gil, Cristian Gil y Jairo Henríquez, buscando una velocidad que finalmente no logró quebrar el sistema defensivo qatarí. Sobre el final, las lesiones también afectaron la planificación, obligando a retirar a Al Hussain Mohialdin Al Hashmi en el local y a Julio Sibrián en la visita durante los minutos de adición. Con este 0-0, ambos equipos cierran una jornada de pruebas tácticas en este amistoso internacional 2025.

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