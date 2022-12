“¿Qué mirás, bobo?”: la reacción en caliente de Lionel Messi con un jugador de Países Bajos tras el partido

escuchar

La selección argentina dio un nuevo paso hacia la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En esta ocasión, por los cuartos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció, por penales, a Países Bajos y accedió a las semifinales donde se encontrará con Croacia, quien, de la misma forma, superó a Brasil.

Con un tanto y una asistencia de Lionel Messi en tiempo reglamentario, la albiceleste, con sus armas, se puso 2-0 por encima de su contrincante de turno, que logró la igualdad en el último minuto de tiempo adicionado. El rosarino, una vez que terminó el partido, con las pulsaciones a mil, dialogó con el periodista Gastón Edul de TyC Sports y, segundos antes de que empezara la entrevista, se descargó duramente con un integrante de la delegación del seleccionado europeo que pasó por detrás de cámara.

Edul, en su primera intervención, le consultó al astro argentino: “¿Quedaste un poco caliente por el final?”. Y el delantero, picante como pocas veces se vio, hizo caso omiso a la consulta y se trenzó verbalmente con una persona que no salió en cámara: “¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”.

Las palabras, según trascendió, fueron para Wout Weghorst, delantero neerlandés que juega en la Superliga de Turquía. Esta reacción, desconocida para el temple de Messi, se debe a un clima caliente que se palpitó en la previa con declaraciones del técnico Louis van Gaal y una actuación polémica del árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, quien cargó de amarillas a la Argentina, a tal punto de sumarle la segunda amonestación a Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes no podrán jugar el próximo encuentro.

Un festejo desaforado y una dedicatoria especial a van Gaal

Luego de una infartante serie de penales en donde Lautaro Martínez convirtió el último gol, los festejos se apoderaron de los jugadores y cuerpo técnico, quienes se desahogaron tras un partido con muchísimos vaivenes durante los 120 minutos reglamentarios.

Con las pulsaciones a mil y una euforia irreconocible en él, Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, se tomó unos minutos para ir al banco de suplentes de Países Bajos y descargó su ira con el director técnico Louis van Gaal, quien, en la previa, cargó contra la figura del rosarino.

En un fuerte cara a cara, donde Messi se descargó y fue interceptado por Edgar Davids, quien es el ayudante de campo del experimentado orientador táctico, la cuestión continuó fuera de los límites de la línea de cal.

💬 "EL ÁRBITRO NOS MANDÓ A LA PRÓRROGA"



Mano a mano con @gastonedul, Lionel Messi destrozó a Van Gaal, a todo Países Bajos y al arbitraje.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/c6DJTr3zqa — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

Al dialogar con el periodista Gastón Edul y tener un fuerte intercambio con un miembro de la delegación contraria, Messi continuó con sus frases sin filtro al cargar contra el estilo de juego del entrenador holandés: “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos, te complican de esa manera”.

Por otra parte, el goleador de la selección en el Mundial, se refirió al arbitraje de Mateu Lahoz: “Del arbitraje mucho no se puede hablar porque te sancionan y no podés ser sincero. La FIFA tendría que rever estos casos, un árbitro de esta altura no puede dirigir este partido de cuartos de final. Por culpa de él terminamos en prórroga, todas las chiquitas para ellos y siempre te jugaba en contra con algunos detalles para inclinar la cancha”.

LA NACION