Qué necesita la Argentina para clasificar a la segunda etapa del Sudamericano Sub 20, tras la derrota ante Brasil

“No hay excusas, no estuvimos a la altura y esa es la realidad. Hay que mejorar muchísimo. No hay mucho para decir, fuimos ampliamente superados por Brasil. Queda hacerse responsable y yo lo soy”, expresó, con crudeza, el entrenador de la selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, tras la derrota de su equipo 3 a 1 ante Brasil por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano que se lleva a cabo en Colombia. La caída, la segunda en igual cantidad de presentaciones porque en el debut no pudo con Paraguay, complicó seriamente las chances del combinado nacional de avanzar a la segunda etapa del certamen y buscar boletos al Mundial de la categoría que se realizará en Malasia y los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Guilherme Biro, Andrey y Vitor Roque de penal marcaron los goles para la Canarinha, que junto al elenco guaraní se aseguró su participación en la siguiente instancia. La albiceleste tuvo la posibilidad de empatar 1 a 1 a través de un penal de Gino Infantino que atajó el arquero Mycael y recién descontó sobre el final con un cabezazo de Maximiliano González.

Luego de tres jornadas, la Argentina está cuarta en la tabla de posiciones de la zona A del certamen sin puntos y con una diferencia de gol de -3. Teniendo en cuenta que Paraguay y Brasil se clasificaron al hexagonal final, su rival es el anfitrión, que está tercero con cuatro unidades. En ese contexto, el combinado de Mascherano tiene que vencer a Perú y Colombia y esperar que el local no derrote a Brasil en la última jornada.

También puede clasificar si iguala con los incaicos y derrota al local, siempre que este caiga también contra Brasil. En ese caso la Argentina y Colombia sumarán cuatro puntos, pero pasará la albiceleste por haber triunfado en el cotejo entre sí.

La tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Sub 20, con la Argentina sin puntos Conmebol

El fixture de la Argentina en la primera etapa del torneo

Fecha 1

Brasil 3-0 Perú

Colombia 1-1 Paraguay

Libre: Argentina.

Fecha 2

Paraguay 2-1 Argentina

Perú 1-2 Colombia

Libre: Brasil.

Fecha 3

Paraguay 1-0 Perú

Argentina 1-3 Brasil

Libre: Colombia.

Fecha 4

Argentina vs. Perú (miércoles 25 de enero a las 15, hora argentina en el estadio Pascual Guerrero).

Brasil vs. Colombia (miércoles 25 de enero a las 17.30, hora argentina en el estadio Pascual Guerrero).

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Colombia vs. Argentina (viernes 27 de enero a las 17.30 ,hora argentina en el estadio Pascual Guerrero).

Paraguay vs. Brasil (viernes 27 de enero a las 17.30, hora argentina en el estadio de Deportivo Cali).

Libre: Perú.

El formato de juego del torneo

Con la victoria ante la Argentina, Brasil se clasificó al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 Fernando Vergara - AP

En la primera etapa los seleccionados se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos. Los tres mejores de cada uno luego de cinco fechas -cuatro partidos cada combinado-, avanzan a la rueda final. Allí, los seis equipos se medirán nuevamente todos contra todos -cinco cotejos- y el que más puntos sume se consagrará campeón.

El ganador, su escolta y el tercero clasificarán a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, previstos para el 20 de octubre y para los que Chile ya tiene sus boleto por ser anfitrión. Ellos tres, más el cuarto, en tanto, irán al Mundial Sub 20 de Indonesia que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.

En caso de empate en puntos en cualquier posición, la clasificación se determinará por los siguientes criterios en orden de mención: el resultado del enfrentamiento directo entre los empatados; diferencia de goles; cantidad de goles marcados; menor número de tarjetas rojas; menor número de tarjetas amarillas; y, por último, sorteo.

Cronograma de la rueda final

Fecha 1

1º del grupo A vs. 3º del B (martes 31/1, en estadio El Campín, de Bogotá).

(martes 31/1, en estadio El Campín, de Bogotá). 1º del B vs. 2º del A (martes 31/1, en el estadio Metropolitano, de Bogotá).

(martes 31/1, en el estadio Metropolitano, de Bogotá). 3º del A vs. 2º del B (martes 31/1, en El Campín, de Bogotá).

Fecha 2

1º del A vs. 2º del B (viernes 3/2, en el Metropolitano, de Bogotá).

(viernes 3/2, en el Metropolitano, de Bogotá). 1º del B vs. 3º del B (viernes 3/2, en El Campín, de Bogotá).

(viernes 3/2, en El Campín, de Bogotá). 2º del A vs. 3º del A (viernes 3/2, en el Metropolitano, de Bogotá).

Fecha 3

3º del A vs. 1º del A (lunes 6/2, en El Campín, de Bogotá).

(lunes 6/2, en El Campín, de Bogotá). 2º del B vs. 1º del B (lunes 6/2, en el Metropolitano, de Bogotá).

(lunes 6/2, en el Metropolitano, de Bogotá). 2º del A vs. 3º del B (lunes 6/2, en El Campín, de Bogotá).

Fecha 4

2º del A vs. 1º del A (jueves 9/2, en el Metropolitano, de Bogotá).

(jueves 9/2, en el Metropolitano, de Bogotá). 1º del B vs. 3º del A (jueves 9/2, en El Campín, de Bogotá).

(jueves 9/2, en El Campín, de Bogotá). 3º del B vs. 2º del B (jueves 9/2, en el Metropolitano, de Bogotá).

Fecha 5

1º del A vs. 1º del B (domingo 12/2 en El Campín de Bogotá).

(domingo 12/2 en El Campín de Bogotá). 2º del B vs. 2º del A (domingo 12/2, en el Metropolitano de Bogotá).

(domingo 12/2, en el Metropolitano de Bogotá). 3º del B vs. 3º del A (domingo 12/2, en El Campín de Bogotá).

