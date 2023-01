Los jugadores con mayor valor de mercado del Sudamericano Sub 20, con seis argentinos en el Top 10

escuchar

El Sudamericano Sub 20 es la ventana para que los nuevos talentos del continente muestren sus cualidades futbolísticas ante los ojos del mundo. Solo por citar algunos ejemplos, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Neymar Jr., Ronaldinho, Radamel Falcao, Arturo Vidal, Enzo Francescoli, Romario, José Luis Chilavert y Carlos Valderrama disputaron este certamen en el comienzo de sus carreras y luego triunfaron en las mejores ligas del mundo.

La edición 2023 no es la excepción. A pesar de las bajas de figuras que, al jugar con asiduidad en la Primera de sus equipos no fueron cedidos (al no ser fecha FIFA, los clubes no tienen la obligación de prestar a sus jugadores), la cantidad de talentos que viajó hasta Colombia para disputar el torneo que otorga cuatro plazas al Mundial de Indonesia y tres a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, es para destacar.

En base a esto, Transfermarkt, elaboró un informe con los 10 jugadores con mayor valor de mercado entre los que disputan el Sudamericano Sub 20. Vitor Roque es el más costoso, con un valor cercano a los €11.000.000. La publicación se hizo unos días antes del comienzo del torneo, por lo que hay uno de los integrantes del Top 10 que finalmente no forma parte de su selección: Jhon Durán. El delantero colombiano recientemente fue vendido a Aston Villa de la Premier League de Inglaterra procedente de Chicago Fire de Estados Unidos, por una cifra cercana a los €16.640.000. Debido a esto fue desafectado de la convocatoria, aunque el DT Héctor Cárdenas sueña con sumarlo al plantel de cara al hexagonal final.

Vitor Roque, de Brasil, festeja tras convertir un gol ante Perú en el primer duelo del Sudamericano

De los restantes ocho integrantes del Top 10, dos son brasileños (Andrey Santos y Sávio) y seis son argentinos. Facundo Buonanotte, quien recientemente se sumó al Brighton de Inglaterra, es el más valioso del equipo dirigido por Javier Mascherano, con un valor de mercado de €9.000.000. En segundo lugar aparece Máximo Perrone, quien este lunes fue oficializado como nuevo refuerzo de Manchester City, en el que firmó un contrato hasta junio de 2028: el ex Vélez está cotizado en €8.500.000. Julián Fernández, otro de los integrantes de la nueva y talentosa camada del Fortín y, además, uno de los juveniles más explosivos del fútbol argentino, se mantiene como el tercer argentino más caro con un valor de €4,800.000.

El octavo puesto de la lista y, a su vez, el cuarto en el plantel albiceleste, es ocupado por otro juvenil del equipo dirigido por Alexander ‘Cacique’ Medina: Valentín Gómez, que mantiene un valor de mercado de €4.500.000 y, a sus 19 años, ya suma 38 partidos en Primera. Luego aparece el lateral derecho de San Lorenzo, Agustín Giay, capitán de la selección en la conquista del Torneo L’Alcudia en 2022 y tiene una cotización de €4.000.000. Por último, Alejo Véliz, delantero de Rosario Central, completa el Top 10 de futbolistas más costosos del campeonato también con un monto aproximado de €4.000.000.

Julián Fernández es el de mayor valor de mercado de los que se desempeñan en el fútbol local Vélez - Vélez

Los 10 futbolistas más valiosos del Sudamericano Sub 20

Vitor Roque - Brasil - Atlético Paranaense - €11.000.000.

- Brasil - Atlético Paranaense - €11.000.000. Andrey Santos Brasil - Chelsea de Inglaterra - €10.000.000.

- Chelsea de Inglaterra - €10.000.000. Facundo Buonanotte - Argentina - Brighton de Inglaterra - €9.000.000.

- Argentina - Brighton de Inglaterra - €9.000.000. Máximo Perrone - Argentina - Manchester City de Inglaterra - €8.500.000.

- Argentina - Manchester City de Inglaterra - €8.500.000. Jhon Durán (podría sumarse a su selección en el hexagonal final) - Colombia - Aston Villa de Inglaterra - €6.000.000.

(podría sumarse a su selección en el hexagonal final) - Colombia - Aston Villa de Inglaterra - €6.000.000. Sávio - Brasil - PSV de Países Bajos - €6.000.000.

- Brasil - PSV de Países Bajos - €6.000.000. Julián Fernández - Argentina - Vélez - €4.800.000.

- Argentina - Vélez - €4.800.000. Valentín Gómez - Argentina - Vélez - €4.500.000.

- Argentina - Vélez - €4.500.000. Agustín Giay - Argentina - San Lorenzo - €4.000.000.

- Argentina - San Lorenzo - €4.000.000. Alejo Véliz - Argentina - Rosario Central - €4.000.000.

El plantel comandado por Javier Mascherano es el más valioso del Sudamericano Sub 20 con un valor de 45,85 millones de euros. A los ya mencionados se suman Gino Infantino (Rosario Central - 3 millones de euros), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán - 1,8 millones de euros), Maximiliano González (Lanús - 1,2 millones de euros) y el arquero que acompañó a los campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022, Federico Gomes Gerth (Tigre - 300 mil euros).

Alejo Véliz completa el Top 10 de los futbolistas con mayor valor de mercado del Sudamericano Fernando Vergara - AP

El segundo puesto pertenece a Brasil con 32,7 millones de euros. Colombia completa el podio con 12,18 millones de euros. Ninguna otra selección alcanza los tres dígitos aunque muchos jugadores aún no recibieron su primer valor de mercado. El plantel del último campeón, Ecuador, es el menos valioso (3,18 millones de euros) ya que solo nueve de los 23 convocados recibieron el inicial valor en Tranfermarkt.

