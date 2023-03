Quiénes juegan los amistosos: los convocados por Lionel Scaloni y los posibles titulares

escuchar

La primera lista de jugadores convocados a la selección argentina que diagramó Lionel Scaloni tras ganar el Mundial Qatar 2022 es más amplia que lo habitual por el contexto de los partidos vs. Panamá en el estadio Monumental este jueves y ante Curazao el martes 28 de marzo en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Más allá de lo expresado por el entrenador en la conferencia de prensa que brindó este martes en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, lo que menos importa es el juego y los rivales de turno y, lo que más, el evento organizado para celebrar la gesta en Medio Oriente.

Scaloni tiene 34 jugadores a disposición, entre ellos a 25 campeones del mundo: los arqueros Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; los defensores Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; los mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y los delanteros Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Paulo Dybala.

25 de los 26 campeones del mundo con la selección argentina está a disposición de Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

El único ausente de los que levantaron el trofeo el 18 de diciembre pasado en el estadio Lusail de Doha es Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no viajó al país porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó a ser parte de “la Fiesta de los Campeones del Mundo”. El mediocampista formado en Arsenal jugó por última vez el 28 de enero los últimos 20′ en la victoria de su equipo sobre Elche por La Liga de España y se recupera de una lesión en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo por la que fue intervenido quirúrgicamente y todavía no regresó a las canchas.

También son parte del combinado para los primeros partidos de este año dos nombres que se perdieron la Copa del Mundo por diversas dolencias, pero estuvieron en el proceso previo como Giovani Lo Celso y Nicolás González. No es el caso de Joaquín Correa, quien se está haciendo un tratamiento en Europa de una lesión actual y, por eso, no fue citado. El resto son Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovanni Simeone -llamado posteriormente a la salida de la lista- y jóvenes con gran futuro como Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni.

El otro futbolista convocado por el DT que no está con el plantel es Alejandro Garnacho. La joven promesa, nacida en España pero de madre argentina, se lesionó en un partido de Manchester United y quedó descartado para poder jugar alguno de los cotejos, por lo que tampoco viajó desde Inglaterra. “Confiamos en que pueda estar en la siguiente convocatoria, tenemos muchas esperanzas en él. Espero que se pueda poner la camiseta de la selección argentina lo antes posible”, expresó Scaloni.

Alejandro Garnacho tenía la oportunidad de debutar en la selección argentina, pero se lesionó Jon Super - AP

Scaloni no da respiro

En su primera charla con los medios de comunicación del segundo ciclo al frente de la selección argentina, y la primera como campeón del mundo, el entrenador oriundo de Pujato dejó en claro que ningún futbolista de los 26 que estuvieron en Qatar 2022 tiene su lugar asegurado en las convocatorias y se los dejó en claro en el primer entrenamiento: “La cancha es la que manda y a nuestro entender, errados o no, tomaremos decisiones. Los que fueron campeones del mundo no correrán con ventaja, porque este es un nuevo proceso y deberán demostrar su nivel”.

“Nadie -continuó- es dueño de la selección. Reconstruirse significa que los jugadores no se sientan dueños de la selección. El entrenador está continuamente mirando, pero que el jugador que venga sienta que aporta su granito de arena y que no estará para siempre”.

Por último, sostuvo que la Copa del Mundo “ya pasó” y que hay que buscar nuevos objetivos: “Mi meta como entrenador es otra, tengo nuevos retos. Mi meta, por decirlo de alguna manera, es intentar que los jugadores sigan al mismo nivel, que no se relajen, porque es una palabra que hasta no me gusta decirla, porque creo que no lo van a hacer. No es que ‘salí campeón del mundo, chau, me voy a mi casa’, no es así. Ojo, tengo claro que si perdés no pasa nada, mañana sale el sol y esto sigue. Y si ganás lo mismo. Queda la historia, pero esto continúa. Hay que demostrarle a los rivales y a la gente que somos un equipo muy duro de batir”.

Los titulares vs. Panamá

Scaloni manifestó que la idea inicial para el duelo de este jueves vs. Panamá es usar a los 25 futbolistas que se consagraron en la Copa del Mundo: “En principio van a jugar los que estuvieron en el Mundial, después ya veremos en el partido. Me gustaría que la gente vea a esos jugadores”.

En ese contexto, es probable que el DT alinee a los mismos futbolistas que arrancaron la definición de la cita ecuménica contra Francia: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

La formación inicial de la Argentina vs. Francia en la final del Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

LA NACION