Cronograma de la selección argentina: cómo será el show antes y después del partido con Panamá

Este jueves comienza “la Fiesta de los Campeones del Mundo”, una celebración organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la vigente fecha FIFA de marzo, que sirve de homenaje para el plantel que se erigió en lo más alto del fútbol internacional el pasado 18 de diciembre en Qatar. Los festejos se llevarán a cabo tanto en el encuentro de este jueves ante Panamá en el Monumental, como así también en el duelo contra Curazao del próximo martes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La Argentina se prepara para festejar con su gente la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, hito que cortó una racha de 36 años de frustraciones. Habrá más de 83.000 espectadores en el renovado estadio de River Plate y todos podrán disfrutar de diversos shows musicales de artistas reconocidos y, en cierto punto, identificados con la selección a lo largo del torneo disputado en Medio Oriente, como por ejemplo Wos y La T y la M.

La selección argentina festejará el título con su gente; y comienza un nuevo proceso Aníbal Greco - LA NACIÓN

Se organizó todo de tal manera para que existan momentos de efusividad y emotividad. Por un lado, el reconocido DJ Fer Palacio interpretará dos sets de remixes de música urbana, mientras que La K’onga y Los Totora harán bailar al público al ritmo de la cumbia, música típica argentina y ligada a varios integrantes del plantel. En tanto, también se reproducirán videos del camino hacia el título en la pantalla LED del estadio.

Por su parte, Ariel Ardit será el encargado de entonar las estrofas del himno nacional argentino, al igual que en los últimos partidos de la albiceleste en el país. Por su parte, algunos de los temas más escuchados por el público a lo largo de la Copa del Mundo, se podrán escuchar en vivo y en directo con shows que seguramente le traerán miles de recuerdos no solo a los hinchas, sino también a los protagonistas de la histórica gesta.

La T y la M cantarán ‘Pa’ la Selección’; Wos se hará presente en el entretiempo para interpretar ‘Arrancármelo’; mientras que Fernando Romero, autor del icónico tema conocido mundialmente como ‘Muchachos’ -una reversión del hit de La Mosca “Muchachos, esta noche me emborracho”-, se presentará junto a Carlos ‘El Tula’ Pascual, el hincha que representó a la Argentina en los premios “The Best”, en los que el país obtuvo el galardón a la “Mejor Hinchada de 2022″.

El cronograma completo de “la Fiesta de los Campeones del Mundo” vs. Panamá

13 hs: apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas. 15.30: apertura de las puertas del estadio Monumental para todo aquel que haya adquirido su entrada a través de la plataforma Deportick, con un imperioso control para evitar el acceso de quienes hayan comprado tickets de reventa.

apertura de las puertas del estadio Monumental para todo aquel que haya adquirido su entrada a través de la plataforma Deportick, con un imperioso control para evitar el acceso de quienes hayan comprado tickets de reventa. 16.15: Fer Palacio.

Fer Palacio. 17.25: documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio.

documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio. 18: Los Totora.

Los Totora. 18.40: Fer Palacio.

Fer Palacio. 18.55: La T y la M.

La T y la M. 19.10: Fernando Romero y Carlos ‘El Tula’ Pascual.

Carlos Pascual, también conocido como 'El Tula', tocando el bombo antes del partido vs. Polonia JUAN MABROMATA - AFP

20.20: Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino.

Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino. 20.30: comienza el partido.

comienza el partido. 21.15, entretiempo: Wos.

Wos. 22.30: La K’onga.

*El cronograma puede sufrir modificaciones en los próximos días.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aseguró que sus dirigidos afrontarán el partido vs. Panamá con seriedad: ”La camiseta no permite que no demos el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo haremos de la manera más natural posible, sabiendo que somos campeones del mundo, no tenemos derecho a más de eso. No podemos hacer lo que queramos. Creo que entendieron el mensaje y están contentos de que el pueblo esté feliz”, comentó.

Lionel Scaloni en uno de los entrenamientos de la selección antes del partido vs. Panamá Rodrigo Néspolo

Además dejó en claro que, aunque la alegría por la obtención de la tercera estrella aún está latente, los jugadores no deben relajarse: “La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta y es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue”, comentó. “Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar”, cerró.

