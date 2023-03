El historial de Argentina vs. Panamá: todos los números y resultados

escuchar

Lo que, quizás, menos le importe a los millones de argentinos que esperan con ansias “la Fiesta de los Campeones del Mundo” este jueves en el estadio Monumental es el partido que el combinado de Lionel Scaloni disputará frente a Panamá en el marco de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El duelo, programado para las 20.30 con transmisión de TyC Sports y la TV Pública, será el tercero entre sí entre dos combinados con potencial desparejo y realidades muy diferentes.

La selección argentina se midió dos veces con su par de Centroamérica. La primera fue en 2009 en un amistoso en Santa Fe, en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó el duelo para que sume minutos un conjunto conformado por jugadores del ámbito local y dirigido por Diego Armando Maradona. La siguiente fue hace siete años en Estados Unidos, en la Copa América 2016. Ambos cotejos tuvieron resultado favorable para los sudamericanos.

Uno por uno, los partidos de la Argentina vs. Panamá

Argentina 3-1 Panamá: el primer duelo entre argentinos y panameños fue el 20 de mayo de 2009 en un amistoso en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe. La selección que por entonces dirigía Diego Armando Maradona se presentó al encuentro con jugadores del ámbito local y ganó 3 a 1 con tantos de Matías De Federico y Gonzalo Bergessio por duplicado. Nelson Barahona igualó transitoriamente para el visitante.

el primer duelo entre argentinos y panameños fue el 20 de mayo de 2009 en un amistoso en el estadio Brigadier de Colón de Santa Fe. La selección que por entonces dirigía se presentó al encuentro con jugadores del ámbito local y ganó 3 a 1 con tantos de y por duplicado. igualó transitoriamente para el visitante. Argentina 5-0 Panamá: el segundo choque fue por la Copa América Centenario 2016 que se desarrolló en Estados Unidos. Ese 10 de junio en el estadio Solder Field de Chicago, por la segunda fecha de la etapa de grupos, el conjunto de Gerardo Martino se impuso con goles de Nicolás Otamendi, un hat-trick de Lionel Messi, quien ingresó desde el banco de suplentes; y otro tanto de Sergio Agüero.

Lionel Messi le marcó tres goles a Panamá en el triunfo 5 a 0 en la Copa América 2016 Jonathan Daniel - Getty Images North America

Así será el tercer duelo entre Argentina y Panamá

El amistoso entre la Argentina y Panamá se jugará en el marco de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales luego del Mundial Qatar 2022. Como el conjunto de Lionel Scaloni se consagró en Medio Oriente por tercera vez en su historia, utilizará el encuentro, y el del próximo martes contra Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para celebrar.

Está previsto que la pelota empiece a rodar en el estadio Monumental a las 20.30, luego de que Ariel Ardit entone el Himno Nacional Argentino. En el entretiempo Wos cantará “Arrancármelo”, la canción con la que culmina “Sean Eternos”, el documental que se lanzó tras el título del combinado nacional en la Copa América 2021, y que se sintonizó un sinfín de veces desde que Rodrigo De Paul posteó una historia de su Instagram con ese tema. Para los millones de coterráneos que no consiguieron ticket, el partido se transmitirá en vivo por TyC Sports y TV Pública, por lo que se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play.

El estadio Monumental será la sede del primer partido de la Argentina tras ser campeona mundial Marcelo Endelli - Getty Images South America

Scaloni tiene a 34 jugadores a disposición para alinear 11 como titulares para el duelo ante los centroamericanos. Este martes brindó una conferencia de prensa en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza y manifestó que la idea inicial para el duelo es usar a los 25 disponibles que se consagraron en la Copa del Mundo: “En principio van a jugar los que estuvieron en el Mundial, después ya veremos en el partido. Me gustaría que la gente vea jugar a esos jugadores”.

De ellos, el único que no está disposición es Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien no viajó al país porque está lesionado y Sevilla no lo autorizó. En ese contexto, es probable que el DT alinee a los mismos futbolistas que arrancaron la definición de la cita ecuménica contra Francia el 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Ángel Di María, uno de los campeones que sería titular contra Panamá en el Monumental KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El rival, en tanto, no presentará a sus mejores exponentes porque el martes 28 de marzo disputará un partido por la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ante Costa Rica trascendente para su futuro en el certamen y, también, la clasificación a la Copa América 2024. Por eso, ni siquiera su entrenador, Thomas Christiansen, estará con el plantel.

Cronograma del evento vs. Panamá

13: apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas. 15.30: apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para los hinchas. 16.15: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 17.25: documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio.

documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio. 18: Los Totora.

Los Totora. 18.40: Fer Palacio DJ.

Fer Palacio DJ. 18.55: La T y la M.

La T y la M. 19.10 : Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”.

: Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual cantarán “Muchachos”. 20.20 : Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino.

: Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino. 20.30 : comienza el partido.

: comienza el partido. 21.15: Wos (Entretiempo).

Wos (Entretiempo). 22.30: La K’onga.

