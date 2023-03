Cuándo juega Argentina vs. Panamá, por el primer partido tras el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

escuchar

Este jueves, desde las 20.30, la selección argentina se enfrenta a Panamá en el primer amistoso luego de la consagración en el Mundial Qatar 2022. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra, se disputa en el renovado estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar.

A pesar de la ansiedad por volver a ver a la selección campeona del mundo en un campo de juego, el partido en sí es lo que menos flashes atrae: se trata de una fiesta. En el encuentro de este jueves, como así también en el del próximo martes ante Curazao, habrá shows de artistas reconocidos y, al término de los 90′, se colocará un escenario en el césped del estadio de River Plate y Lionel Messi levantará el trofeo más preciado ante la mirada de más de 83.000 espectadores que lograron adquirir su entrada.

Lionel Messi levantará la Copa del Mundo en el Monumental para recrear lo vivido en Lusail Matías Boela - LA NACION

Por su parte, el rival de turno toma este compromiso como algo “no prioritario” y, por este motivo, el entrenador danés Thomas Christiansen optó por convocar a varios jugadores del ámbito local. Incluso, ni siquiera él viajó a la Argentina porque considera que “no es prioridad” -esto debido a que el próximo martes, el elenco caribeño debe enfrentarse a Costa Rica por la Liga de Naciones de la Concacaf-. Por este motivo, Panamá será dirigida por el entrenador de la Sub 20, Jorge Dely Valdés, asistente del cuerpo técnico de Christiansen.

Argentina vs. Panamá: todo lo que hay que saber

Primer amistoso de la selección argentina tras la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Día : Jueves 23 de marzo.

: Jueves 23 de marzo. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Christian Ferreyra.

: Christian Ferreyra. TV : TyC Sports y TV Pública.

: TyC Sports y TV Pública. Streaming: TyC Sports Play y Cont.ar.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aseguró que, aunque la alegría por la obtención de la tercera estrella aún está latente, los jugadores no deben relajarse: “La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta y es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue”, comentó. “Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar”, cerró.

Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa distendida y se mostró agradecido por el cariño Rodrigo Néspolo

El cronograma completo de “la Fiesta de los Campeones del Mundo” vs. Panamá

13 hs: apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas.

apertura de las puertas del estadio Monumental para la organización y los artistas. 15.30: apertura de las puertas del estadio Monumental para todo aquel que haya adquirido su entrada a través de la plataforma Deportick, con un imperioso control para evitar el acceso de quienes hayan comprado tickets de reventa.

apertura de las puertas del estadio Monumental para todo aquel que haya adquirido su entrada a través de la plataforma Deportick, con un imperioso control para evitar el acceso de quienes hayan comprado tickets de reventa. 16.15: Fer Palacio.

Fer Palacio. 17.25: documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio.

documental sobre la obtención del título en el Mundial Qatar 2022, que se transmitirá a través de la pantalla LED del estadio. 18: Los Totora.

Los Totora. 18.40: Fer Palacio.

Fer Palacio. 18.55: La T y la M.

La T y la M. 19.10: Fernando Romero y Carlos “El Tula” Pascual.

Carlos Pascual, también conocido como 'El Tula', tocando el bombo antes del partido vs. Polonia JUAN MABROMATA - AFP

20.20: Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino.

Ariel Ardit entonará las estrofas del himno nacional argentino. 20.30: comienza el partido.

comienza el partido. 21.15, entretiempo: Wos.

Wos. 22.30: La K’onga.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico ; Rodrigo de Paul , Enzo Fernández , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Emiliano ; Nahuel , Cristian , Nicolás Nicolás ; Rodrigo , Enzo , Alexis ; Ángel Julián y Lionel Panamá: José Guerra; Richard Peralta, Jiovany Ramos, Gilberto Hernández, Iván Anderson; Kevin Galván, Miguel Camargo, Irving Gudiño, José Murillo; Cristian Quintero y Alfredo Stephens.

LA NACION