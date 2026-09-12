Racing de Santander venció 2-1 a Alavés, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 en el estadio El Sardinero, con arbitraje de Javier Alberola Rojas. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de España, el conjunto de Racing de Santander logró imponerse ante Alavés por 2-1. El marcador lo abrió Ville Koski para la visita a los 18 minutos, pero la reacción del dueño de casa fue contundente.

El despliegue en el campo

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos: Racing de Santander apostó por un 4-2-3-1, mientras que Alavés se estructuró con un 3-5-2. En cuanto a las emociones, a los 38 minutos, Yassir Zabiri marcó el primer gol del local tras asistencia de Iñigo Vicente. Ya en el complemento, a los 53 minutos, nuevamente Yassir Zabiri apareció para sellar su doblete y darle la ventaja definitiva al equipo local.

Disciplina y variantes

El encuentro fue disputado y tuvo momentos de tensión, reflejados en la acumulación de tarjetas. Yassir Zabiri y Jorge Salinas vieron la amarilla en el local, mientras que Domingos André Ribeiro Almeida fue expulsado a los 88 minutos tras recibir una tarjeta roja directa por una falta grave. Por el lado de Alavés, Nahuel Tenaglia, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco fueron amonestados.

Los entrenadores movieron el banco de suplentes para intentar alterar el curso del juego. A los 65 minutos, Racing de Santander mandó al campo a Domingos André Ribeiro Almeida en lugar de Pablo García, mientras que Alavés realizó múltiples variantes, destacándose los ingresos de Carlos Protesoni y Nicolás Valentini al comenzar la segunda mitad para reforzar la estructura táctica.

Análisis estadístico

El dominio del juego fue repartido, aunque Racing de Santander logró capitalizar mejor sus oportunidades a pesar de la mayor insistencia ofensiva de la visita. Las estadísticas finales reflejaron los siguientes datos clave:

Posesión de balón: Racing de Santander registró un 57%, mientras que Alavés alcanzó un 43%.

registró un 57%, mientras que alcanzó un 43%. Tiros totales: Racing de Santander realizó 11 remates frente a los 16 de Alavés .

realizó 11 remates frente a los 16 de . Tiros al arco: El local acertó 4 veces a puerta, contra 8 del conjunto visitante.

Tiros de esquina: Racing de Santander tuvo 4 y Alavés 6.

Racing de Santander venció por 2-1 a Alavés como Home, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '38', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p242833', 'assist_player_name': 'Iñigo, Vicente'} , {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '53', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Alavés el gol fue marcado por {'player_id': 'p519810', 'player_name': 'Ville, Koski', 'minute': '18', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Racing de Santander suma 7 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Alavés tiene 10 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Racing de Santander y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.