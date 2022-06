Rafael Nadal, campeón de Roland Garros 2022: los números para la historia y los récords del español en París

Rafa Nadal es historia pura. Y no solo por el último triunfo que firmó en París. Cada día, en cada escenario, el español se encarga de esclarecer cualquier tipo de duda sobre si es el mejor jugador de tenis en polvo de ladrillo que se haya visto. Lo es, sus títulos y números lo demuestran. Ya no hay discusión. Rafa sigue en modo Fiera y, con 36 años, volvió a conquistar Roland Garros. Lo hizo por 14° vez. Un rey español en suelo francés. Es el dueño de un Roland Garros que se rinde a sus pies. Y él no se cansa de reescribir los libros de historia: cada año, una nueva página. ¿Habrá sido el último capítulo? Fue la única incógnita que quedó flotando entre tantas certezas.

Rafael Nadal, máximo ganador de Grand Slams ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Desde su debut en 2005, disputó 14 finales. Las ganó todas. Los únicos torneos en los que no pudo ser campeón fueron los de 2009, 2015, 2016 y 2021.

Las derrotas de Rafa Nadal en Roland Garros

En 2009, cayó ante el sueco Robin Söderling por 2-6, 7-6 (7-2), 4-6 y 6-7 (7-2) en octavos de final.

En 2015, perdió con Novak Djokovic 7-5, 6-3, 6-1 (el único partido que perdió en 3 sets en la capital francesa).

En 2016 tuvo que abandonar el torneo antes de enfrentar a su compatriota Marcer Granollers por una lesión en su muñeca.

En 2021 perdió en semifinales ante Novak Djokovic (el único que lo derrotó dos veces en París) por 3-6, 6-3, 6-7, 2-6.

Tiene un 73,33% de efectividad en finales de Grand Slam. Además disputó 115 partidos en París. Ganó 112 y solo perdió 3 (Söderling en 2009 y Djokovic en 2015 y 2021).

El español Rafael Nadal levanta el trofeo después de ganar el partido final contra el noruego Casper Ruud en tres sets, 6-3, 6-3, 6-0, en el torneo de tenis del Abierto de Francia en el estadio Roland Garros en París, Francia, el domingo 5 de junio. , 2022. (Foto AP/Michel Euler) Michel Euler - AP

Para la historia: números y marcas de Nadal en París